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MLB／低薪族本季不會再有收入 林子偉打身體健康

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林子偉本季恐無收入。美聯社
林子偉本季恐無收入。美聯社

球員工會放棄協商，交由大聯盟全權決定開打方案，一般預料這恐難避免誕生超迷你的50場賽季，如果成真，這也代表包含紅襪隊林子偉在內的「低薪族」，今年出賽都不會再有收入進帳。

勞資雙方談判觸礁，球員工會在昨天發出聲明稿，放棄再與資方對話，限期大聯盟在美國時間周一提出開打時間與地點，且根據3月的協議按照場次比例支薪；大聯盟對此回應，很遺憾球員放棄協商，但會開始著手規畫賽程。

美聯社分析指出，若以主席曼弗瑞（Rob Manfred）日前曾提到的50場計算，場次為完整賽季的31%，這也代表球員只能領到合約金額的3成。

此外，由於大聯盟已在3月預撥1.7億美元支付球員薪水，平均每人分到28萬6500美元，這也代表本季薪資低於92萬5000美元的球員，已經領完全部薪水，今年不會再有收入進袋，本季只能當作打身體健康。

目前旅美台將裡，僅林子偉和張育成位列40人名單，若能進入開季名單，都是領56萬3500美元的大聯盟最低薪，打31折後只剩17萬4685美元，今年球季將不會再領到薪水，但按照先前協議，都不須退回多領的金額。

大聯盟 林子偉 張育成

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