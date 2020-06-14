MLB／球員工會放棄協商 大聯盟回應：失望但仍規劃賽季

球員工會放棄談話，要求大聯盟直接開季，大聯盟對此發出聲明稿回應，「很遺憾球員工會選擇放棄協商。」大聯盟的下一步，將是在3月協議的基礎上，與球團老闆達成共識，決定本季開打時間、地點及各項方案。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）有權強行開季，但仍希望在勞資雙方皆大歡喜的情況下展開2020年賽季，但這個劇本現在看來行不通了，在雙方多回合過招後，球員工會已絕望，認為再多對話都毫無意義。

球員工會今天正式發出聲明稿，表達放棄協商，由大聯盟根據3月的協議自行決定開季日期與地點，並要求大聯盟在美國時間15日前回覆。

大聯盟隨後也發出回應，「大聯盟先後提出三種提案，那是在因新冠肺炎疫情造成的艱難條件下，所擬定對球員、球團和球迷都友善的解決方案，但我們很失望球員工會選擇放棄協商。」

文中寫道，「我們將會評估球員工會提出的拒絕協商聲明，遵照3月的協議，與球員老闆討論後，決定將棒球帶回球迷生活中的最佳方案。」預告了棒球季即將回歸。

儘管今年球季可望進行，但演變成這樣的局面絕非好消息，「今日美國」就分析了接下來可能的發展，即便確定開打日期，仍有可能會有為數不少的球員決定棄打今年球季，明年春訓再向球隊報到；球團老闆也不滿球員放棄協商，一位老闆就說：「難看死了，這只會讓情況越來越糟。」