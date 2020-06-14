MLB／懶得再吵下去 球員工會要求大聯盟直接開季

不想再吵了！球員工會今天發布聲明稿，正式回絕資方最新提出的72場賽季方案，也不再提對應方案，要求大聯盟直接開季，「就告訴我們時間和地點吧。」

大聯盟本季因新冠肺炎疫情推遲，從原訂的3月27日開打，到現在還在為了打幾場、領多少錢唇槍舌戰，資方最近提出72場賽季方案，要求球員限期回應，今天球員工會執行長克拉克（Tony Clark）發布新聞稿，回絕資方提案，也不想再浪費力氣，「再多的對話都是沒有意義的，現在是時候開工了，就告訴我們何時開打、在哪開打吧！」

新聞稿中寫道，「球員想要比賽，這是我們的本質，是我們該做的事。從3月開始，我們就很清楚表達，打滿整季、盡快開打是我們的第一目標。」

內容中提到，工會持續提出對勞資雙方、轉播夥伴和球迷都有利的方案，卻遭資方在談判過程中持續向媒體放風聲、帶風向，「很明顯的是，我們的這些努力都被視若無睹。」文中控訴資方持續提出大幅縮水、減薪的方案，逼迫球員點頭，「而今天關於大聯盟全國電視轉播合約的報導出來，那是我們幾周前就曾向大聯盟要求提出的資訊，卻從未獲得回應。」

「紐約郵報」今天的報導指出，大聯盟已與Turner Sports簽下全新轉播合約，成為壓垮談判的最後一根稻草，球員工會至此放棄談話，要求大聯盟直接根據3月的協議，決定在哪開賽、要打幾場。