MLB／洋基也爆偷暗號 太空人陣營幸災樂禍

太空人偷暗號偷回世界大賽冠軍，2017年在美聯冠軍賽成為墊腳石的洋基，譴責聲浪不斷；現在爆出洋基可能自身也涉入違規竊取暗號，新聞一出，太空人球員也沒錯過反擊機會，紛紛拉椅子等著看戲。

一位美國地方法院法官裁決，2017年一封大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）寄給洋基球團的信件顯示，洋基涉入偷暗號的行為，遠比大聯盟對外公告的情節更加嚴重，認為此信件應該對外公開，洋基將透過律師上訴。

洋基是以什麼手段偷暗號、案情有多嚴重，外界好奇滿點，看戲的民眾裡也包括太空人球員，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）就在看到這則新聞後留言：「等等，什麼？」太空人偷暗號事件曝光後，洋基外野手賈吉（Aaron Judge）正是以「等等，什麼？」表現他的震驚，柯瑞亞以牙還牙。

投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）貼出舉著酒杯大笑的動圖，三壘手布萊格曼（Alex Bregman）一度貼出賞白眼的圖片，但隨即刪除，遭取笑「膽小鬼」。

太空人陣營幸災樂禍，但ESPN專欄作家帕森（Jeff Passan）幫他們撥了桶冷水，「如果洋基的違規行為都早於2017年Apple Watch事件前，大聯盟就不可能祭出和太空人一樣的懲處，那是嚴格取締偷暗號的時間點劃分。」