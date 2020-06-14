MLB／洋基偷暗號更嚴重？法院已取得證明文件

太空人與紅襪先後因為違規竊取暗號，遭到大聯盟懲罰，現在輪到洋基捲入「暗號小偷」疑雲；一位美國地方法院法官裁決，一封2017年大聯盟寄給洋基球團的信，內容顯示洋基的「犯行」，遠比大聯盟對外公告的情節更加嚴重，認為此信應該對外公開，洋基將透過律師上訴。

The Athletic率先報導這起官司，起源於夢幻棒球與體育賽事投注商DraftKings向大聯盟提告，認為太空人與紅襪偷暗號已經影響賭盤公正性，法院在調查過程中，取得這封大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）寄給洋基的信件。

2017年，紅襪與洋基的比賽發生互控偷暗號事件，紅襪被逮到使用Apple Watch傳遞暗號，洋基則違規使用轉播單位YES Network的轉播鏡頭，再以牛棚電話告知暗號，事後大聯盟警告雙方不得再犯，事件就此落幕。

然而，根據法院所取得的信件顯示，洋基的犯行並沒有這麼單純。法官裁決，洋基涉入偷暗號的行為，遠比大聯盟對外公告的情節更加嚴重，認為此信件應該對外公開，洋基對此不服，將透過律師上訴。

報導中指出，洋基認為法院並無正當理由公開信件，也擔心此舉恐將重創品牌形象，將透過律師提出上訴，按照規定最晚須於19日前提出。