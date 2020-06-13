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MLB／資方再提72場復賽方案 限球員14日前回應
根據美聯社取得的提案細節，美國職棒大聯盟MLB資方已提議給球員按場次比例支付8成薪，並於7月14日展開72場復賽方案，致力讓受到新型冠狀病毒疫情拖累的球季開打。
根據MLB資方今天提供球員工會的方案，球員將在例行賽獲得按比例發放薪資的7成，如果季後賽打完則可獲得8成。正常情況下，MLB每年例行賽為162場。
球員工會9日提出的89場復賽方案是按比例全額給薪。工會表示，將與球員開電話會議討論如何回應，不過球員先前就多次表示，他們無意改變按比例全額領薪的立場。
MLB副主席哈稜（Dan Halem）在致工會首席談判代表梅爾（Bruce Meyer）的信函中說：「這是我們最後的72場復賽方案，你們應該在6月14日結束前讓我們知道球員是否願意接受。」
「紐約郵報」報導，例行賽計劃在7月14日登場，9月27日結束。
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