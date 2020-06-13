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MLB／真的能開季嗎？1球員與1教練傳確診新冠肺炎

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
消息指出，大聯盟有一名40人名單內的球員和一名投手教練確診新冠肺炎，疫情是否擴散還有待觀察。 美聯社
消息指出，大聯盟有一名40人名單內的球員和一名投手教練確診新冠肺炎，疫情是否擴散還有待觀察。 美聯社

大聯盟今年賽季能否開打，現在除了要看勞資大戰結局，還要看病毒臉色。消息指出，有一名40人名單內的球員和一名投手教練確診新冠肺炎，疫情是否擴散還有待觀察。

紐約郵報接獲多方消息指出，這位投手教練在數周前感染新冠肺炎，目前已經康復，40人名單內的球員則在近日確診，但他深信並未傳染給其他球員或相關人員，球員與教練身分皆未曝光。

大聯盟賽季從3月中旬春訓喊卡至今，遲遲沒有下一步進展，球團與球員針對賽季要打幾場、薪水怎麼領，來回唇槍舌戰，距離原先鎖定的7月開季的目標越來越逼近，還看不到雙方何時可以找到平衡點。

球員工會日前曾以聲明書回應大聯盟，不滿冒著生命危險出賽，還要接受減薪，現在又傳出確診教練與球員，是否影響大聯盟準備開季的進度值得觀察。

大聯盟

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