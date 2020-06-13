MLB／我爺爺是克魯茲！老虎新秀要寫自己的故事

老虎以第三輪籤帶回的游擊手克魯茲（Trei Cruz），一家三代都在棒壇打滾，他的爺爺荷西‧克魯茲（José Cruz）征戰大聯盟19年，爸爸小荷西‧克魯茲（Jose Cruz Jr.）也有12年大聯盟資歷，以父之名、以爺之名的壓力，21歲的克魯茲無懼，「我認為我將會寫下自己的故事。」

克魯茲的家族族譜相當華麗，家裡有多位曾在大、小聯盟打拚的長輩，包括叔公湯米‧克魯茲（Tommy Cruz），更為台灣球迷所熟知，他正是目前於樂天桃猿擔任客座打擊教練的那位克魯茲，多次穿上中華隊球衣出任打擊教練。

「我非常興奮能穿上老虎球衣，作為克魯茲家族在底特律的代表。」談到成長背景，克魯茲不諱言：「身為第三代克魯茲，我的生涯多少都有些壓力，這是我必須應對且突破的，但我在這幾年已有體悟，壓力都是自己給自己的。」

老虎球探部門主管普雷斯（Scott Pleis）提到，這些「星二代」可能有更強大的心理素質，應對未來的棒球路，「在球場成長的孩子，對這個環境感覺舒服，他們覺得自己屬於這裡，知道對未來能有怎樣的預期，也因為父親，他們知道如何應對棒球路上會遇到的狀況，他們會更有信念知道自己可以辦到。」

克魯茲透露來自父親的叮囑，「他告訴我，要不要施加壓力於自己，這取決於我，而我選擇不。」尋求在大聯盟寫下屬於自己的故事，他對未來不設限，但仍期待是在游擊上發光，「我想證明自己就是位游擊手，因為我相信自己可以在這個位置上長期繳出最佳表現，這是我的目標。」