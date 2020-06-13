MLB／被紅襪選中 夏威夷左投吳葉蘭：感覺超現實

來自夏威夷大學的左投吳葉蘭（Jeremy Wu-Yelland），昨天在大聯盟選秀第四輪被紅襪挑選，他直呼：「一整天都感覺超現實」，能為紅襪作戰，更是再美妙不過的劇本，「我的繼父全家都住在麻州，這安排已經無法再更好了。」

選秀會前的各家評比，吳葉蘭未在MLB Pipeline上榜，在棒球美國排名第261，在Fangraphs排名第183，由紅襪在第四輪帶走，已是超越專家預期的落點，而這一支籤的選擇由球探阿托巴利（J.J. Altobelli）所主導，他的雙親與妹妹都與NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在同起直升機意外中過世，阿托巴利在悲傷中仍堅強完成工作。

吳葉蘭接受夏威夷當地媒體訪問，談到上榜心情，他說：「一整天都感覺超現實，到現在還不覺得是真的，我無法用言語表達這對我及我的家人意義有多重大。」

吳葉蘭本季出賽13局，繳出防禦率0.69、16次三振，最快球速97哩，出賽定位雖以後援為主，但評估也有養成為先發投手的能耐。

即將投入紅襪陣營，他已經迫不及待，「我真的超開心，我對這支球隊有最大的敬重，我的繼父全家都住在麻州，所以這對我是最好的安排，我很驕傲我即將戴上紅襪球帽，已經等不及要穿上球衣上工了。」