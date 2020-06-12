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MLB／從小就是紅襪迷 洋基首輪指名改口「最愛洋基」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

洋基以首輪指名來自亞歷桑納大學的捕手威爾斯（Austin Wells），他在家中與家人共慶上榜後，接受紐約媒體訪問，自白「從小就是紅襪迷」，但他說：「昨晚過後，我們所有人的想法都變了，現在我們全部都是超級洋基迷。」

大聯盟選秀會昨天開跑，威爾斯在首輪第28順位由洋基帶走，成為這個大家族的新成員，NorthJersey.com詢問他的上榜心情，得到意料之外的結果。

在拉斯維加斯長大的威爾斯，竟是位紅襪球迷，「看了2004年世界大賽後，我開始喜歡他們。」沒能披上最愛的球隊戰袍，但他說昨天聽到洋基喊到他的名字，「那是我此生最棒的感覺之一，這也是一個很棒的機會。」

兩年前，威爾斯就曾在選秀會第35輪被洋基挑中，但當時他沒有任何猶豫，決定繼續升學；再度投身選秀，當洋基的順位逐漸逼近，威爾斯已有預感可能再次由洋基挑選，「我真的很興奮是洋基選了我，能加入洋基真的太超現實了。」

威爾斯的合約洽談將由波拉斯（Scott Boras）團隊操刀，他期待盡早與洋基完成合約，「這是肯定的，我已經準備好了。」他透露期望繼續在美職場上擔任捕手，但為了前進大聯盟，也不排斥其他位置，「如果讓我換個位置，我還是會在洋基球場敲全壘打，做任何他們希望我做的事。」

洋基 選秀 大聯盟

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