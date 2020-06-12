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MLB／控太空人球員卸責 柯拉：偷暗號不是我一個人的錯

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟祭出一年球監後，紅襪前教頭柯拉（Alex Cora）首度對外發聲，他接受ESPN專訪聊到在太空人時所犯的過錯，他強調願意扛下自己的錯誤，但整起事件絕非「雙人秀（two-man show）」，「他們（太空人球員）駁斥了所有指控，由我獨自承擔責任。」

柯拉接連牽扯兩起偷暗號弊案，最終因2017年太空人案罪證確鑿遭判禁賽一年，他在專訪中吐露心聲，「在這所有的調查過程中，如果要我指出一項我完全無法同意的事，就是太空人球團單獨指證我。」

柯拉表示，所有的說詞都指向是他單獨指使這件事的發生，「球員們發聲，否認所有指控，使得我單獨承擔了所有責任。」他強調，他並非想要卸責，「但我很確定一件事，這不是一場雙人秀，我們全部都做了，我們所有人都該負起責任。」

兩座世界大賽冠軍蒙上陰影，柯拉坦言，「我能理解為何人們覺得我們的冠軍不合法，這是我們自己的過錯，我也願意為了我們團隊一起犯下的過錯道歉，人們覺得失望，我也對自己覺得失望。」

談到卸下教鞭的這一年，柯拉說：「現在我只在意我的個人生活與我的家人，這段時間對我們來說並不容易。」未來是否想要再回球場執掌兵符？他說：「當然，那是我多年來一直努力的原因，但現在那些都是其次，我的重心放在其他更重要的事情上。」

世界大賽 大聯盟 紅襪

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