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MLB／幫A-Rod想下一份工作 球評：大聯盟主席
洋基前球星、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）想入主大都會，還有一段路要走，但在那之前，NBC球評柯林沃斯（Jac Collinsworth）已經忍不住先力薦另一份工作給他：大聯盟主席。
柯林沃斯在節目上丟出這個創意提案，推薦A-Rod出任下一屆大聯盟主席，原因很簡單，他說：「因為他可以解決任何事情。」
曾因使用禁藥遭到重罰禁賽162場，柯林沃斯認為這並不影響A-Rod坐上這個位置的資格，「他是用過禁藥，也因此有了污點，但誰沒有呢？看看拿掉禁藥後他的表現，他的擊球依然很有威力，人們都忘了這點，他那時已經40歲了吧！」
NJ.com回應柯林沃斯的奇想，「這些都不構成A-Rod可以從轉播球評、電視明星躍身成為大聯盟主席的理由，但或許他很快可以在擁有大都會上有所進展，至少這能讓他在體壇占有決策大局的位置。」也幽默寫到，如果2020年賽季談判持續惡化，大家或許會開始思考，誰來取主席曼弗瑞（Rob Manfred）的位置，「現在A-Rod已經擁有一票了。」
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