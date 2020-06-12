全壘打王邦茲竟有剋星 終極對手見一次打一次

大聯盟史上，除了邦茲以外，沒人能連續蟬聯MVP獎四次。事實上，除了他以外，沒人拿過四次MVP獎，貝比魯斯沒有，泰德威廉斯沒有，狄馬喬沒有，特楚奧也沒有。以橫跨四年的成績來看，邦茲從2001年到2004年刷出的神鬼數字，絕對空前絕後，歷史上排名前三名的單季OPS+數值，全都是由邦茲在這四年間創造出來的，即使漏掉的2003年，邦茲的231分，依舊是史上第11。順帶一提，現役大聯盟選手中，單季最高的OPS+為哈波在2015年的199分，沒人破過200大關，而邦茲一個人就有六次破兩百的球季。

邦茲在2001年創下單季73轟的世界紀錄，開啟了人類棒球史上最不可思議的個人攻擊年代。這年他的打進場內打擊率（BABIP）只有2成66，遠低於聯盟平均的2成96，但他的打擊率卻是3成28，超過一半的打席能上壘（在2001年的邦茲之前有人能上壘率破五成，是1957年的威廉斯和曼托），13成79的攻擊指數更平了貝比魯斯在1920年所寫下的紀錄（雖然邦茲在小數點四位數字之後略遜一籌），但魯斯這年“才”打了54轟而已。在邦茲這神鬼般的一年之前，沒人想過一個打者可以令對手膽戰心驚到這種程度。

邦茲可以打右投手，也會打左投手；他能在球數領先時開轟，也能在球數落後時發功；他也能棒打第一球；他會打直球，也能對付變化球。邦茲在2001年面對過19支球隊，只有遊騎兵隊沒被他轟過（在跨聯盟的三連戰中，邦茲居然沒打出安打，只凹到六次保送），在六個月的球季中，只有七月他累積的全壘打數不到兩位數。基本上，這時候的邦茲已經是個零死角的超人，投手想要不被他打全壘打，最好的辦法就是：保送他。連剋制邦茲頗有心得的羅恩（Derek Lowe）都承認，邦茲在一個三連戰系列中，可能最多只會看到五顆好球。這年邦茲被免費送上壘包的次數多達177次，寫下大聯盟新猷，後來才被自己兩度打破。當年敵隊教練在關鍵時刻，看到邦茲上場打擊，往往乾脆伸出四根手指，示意故意保送。這是棒球場上對打者的最高敬意，你看看當年響尾蛇隊的總教練蕭瓦特先生是怎樣尊敬邦茲的：

當時巨人隊賣得最好的商品之一，是隻塑膠做的雞，因為美國人會用雞來嘲笑別人是懦夫。每次投手投出保送，巨人球迷就開始搖這隻雞。

當然邦茲還是有其軟肋，像是曾拿過賽揚獎的桑克里夫（Rick Sutcliffe）就是邦茲生涯的一大死穴，邦茲在51次對戰打席中，沒打過任何一支全壘打，是他生涯面對最多次卻從未中獎的投手。此外還有羅恩（11支0，2保送）、彼得斯（Chris Peters，11支0，2保送，1高飛犧牲打）、波佛（Joe Boever，10支0，2保送）。不過這些投手都是在邦茲生涯早期時和他對戰的，那時邦茲還是個瘦瘦長長的三拍子選手，還沒長成後來那虎背熊腰的浩克狀。

邦茲生涯早期(右)在海盜隊時雖然就有長打能力，但主要還是速度型的球員，轉戰巨人隊後(左)突然力量大幅升級，搖身一變成為超級巨砲，體型的變化相當明顯。 1990 Leaf、2001 Upper Deck 球員卡

此外左打的邦茲還是會被些左投專家給剋住，像是大聯盟史上出場次數最多的歐羅斯科（Jesse Orosco），在他24年生涯中，面對過邦茲28次，雖然被打過兩轟（比老邦茲多一支），卻也讓邦茲吞下難堪的1成43對戰數字。還有大聯盟史上唯一一位用過97號背號的比摩（Joe Beimel），對戰邦茲的成績是0成69；赫雷迪雅（Felix Heredia）則為0成91；前道奇投手教練哈尼卡（Rick Honeycutt）為0成83；裴瑞茲（Oliver Perez）為1成11。最有名的應該是他和漢堡王金恩（Ray King）的對戰，身材圓滾滾的金恩，在大聯盟打滾十年，待過六支球隊，合計年薪不過區區八百萬美金，但他卻是邦茲的死敵之一，讓龐大神在17個打數中，只打過一支安打，只不過這支安打，卻是歷史上的名場面之一。

那是2003年兩人唯一一次交手機會，邦茲前一個系列戰沒有出賽，他因為父親老邦茲過世，回家奔喪。那場比賽是巨人對勇士，打到十局，已經夜深，邦茲踏上打擊區，一棒將一顆偏高的球轟進麥考維灣，送大家回家洗洗睡。

這就是邦茲的威力。當年在巨人帶過他的老教頭貝克就這樣說邦茲：「他擁有超乎常人的專注力。」在棒球界都喊他作弊，媒體界都與他為敵，除了灣區的球迷外，其他球迷都噓他的時候，邦茲還是揮舞著他手上那支深色的楓木棒，砍殺面對他的投手。

只有一個人例外

運動家網站的巴格利（Andrew Baggarly）電訪了薩利斯伯利大學（Salisbury University）的棒球隊總教練布羅豪（Troy Brohawn），問他自己清不清楚他的『邦茲殺手』地位。「我知道啊，」這位現年47歲的前巨人隊第四輪選秀左投回答：「因為我的隊友和教練都不斷提醒我。後來邦茲也跟我說過，但那時我只是做好我的工作而已。」

布羅豪在28歲時才升上大聯盟，他是2001年響尾蛇隊開幕日25人名單中唯一一位菜鳥，那年的響尾蛇人才濟濟，有巨怪強森、血襪巨投席林、精神領袖葛雷斯、明星選手岡薩雷斯（Luis Gonzalez）和貝爾（Jay Bell）等人，最後還打敗洋基，贏得隊史僅有的一次世界大賽冠軍。雖然只是個菜鳥，但總教練布倫利（Bob Brenly）卻很喜歡在高張力的情況下派布羅豪上場。在登上大聯盟的第14場比賽，他第一次面對名滿天下的邦茲，結果在滿球數下，邦茲揮空，三振。這就是這個江湖傳奇的濫觴。

布羅豪的大聯盟生涯只持續了三年，僅僅上場82場，但他卻對戰邦茲11次，從來沒挨轟過，而且連安打也沒被敲過，尤有甚者，他連保送都只給邦茲一次而已。在這三年間邦茲被保送過523次，而卻只從布羅豪手上拿過一次免費上場的權利。「我的心態就是跟他拼了，」布羅豪解釋他剋制邦茲的方法：「當個左投專家是件一翻兩瞪眼的工作，不是成功就是失敗。我上場就是要去拼輸贏的，邦茲打擊時很有耐心，完全清楚他要打什麼球，不會輕易出手，這反而讓我覺得我可以解決他。大部分的救援投手頂多就會兩種球路，但身為前先發底的我，可以控制四種球路，而我在對決他時，我保證四種武器都會用上。」

布羅豪(右)生涯在大聯盟僅3個球季，而且其中一個球季還跟邦茲同隊，但已讓邦茲(左)吃足苦頭。 2003 Upper Deck 球員卡

在第一次解決邦茲之後的六天，兩人又在舊金山的太平洋貝爾球場遭遇，布倫利在延長賽第十一局，派布羅豪去面對邦茲，而且比數還是0比0。布羅豪再次成功，讓邦茲打出平凡的左外野飛球。這戰後來打到18局，巨人隊最後一任投手是個叫佛格松（Ryan Vogelsong）的菜鳥投手，在這場大聯盟處女秀中承擔敗仗。布羅豪說他一輩子也忘不了這場比賽，原因卻不是他再次解決邦茲：「那場比賽葛雷斯從第六局就退場了，結果打到第15還16局，他突然從休息室跑回板凳，只穿著T恤和內褲，跟貝爾一人拿一罐啤酒，我們知道他們沒開喝，但這才好笑。葛雷斯對著布教練喊，誒，BB，如果我們贏了怎麼辦？教練說，我跟你講，只要這場贏了，今年的內野守備練習全部取消。結果教練真的說到做到，那年接下來，包括季後賽跟世界大賽喔，我們真的再也沒練過內野防守了，」

那年的五月，邦茲共敲了17轟，是該季產能最好的一個月，在其中的八天內，布羅豪面對邦茲四次，兩度三振這位全壘打王，製造了一個飛球出局，和一次打回投手丘的彈跳球。邦茲在這八天內，面對其他苦命投手的成績：25支7，4支全壘打，8次保送，上壘率6成。

布羅豪在拿到世界大賽冠軍後，隔年春訓結束，他沒擠進25人名單，選擇權又已經用光，響尾蛇只好放走他，結果他被當初選他的巨人隊撿去，再度和邦茲當了隊友。「他會跟我說，我只是沒打好而已，或是你的球速太慢了，我太急了，像這種垃圾話。」布羅豪回憶和邦茲的互動，「但其實我覺得他是個好隊友，我從沒見過一個像他這麼有自信的選手，人們會用『自負』或『臭屁』來形容他，但我可不會。自負？那更像是個稱讚，那是你對自己的才能有信心，這就是能留在大聯盟的選手和我們的不同。」

每年布羅豪都會拿他解決邦茲的故事，來勉勵他所帶領的大學球員，『如果我能戰勝史上最強打者，你們也能克服所有障礙。』但他解決邦茲的秘訣究竟是什麼？「我希望我能講出個完美解答，但其實那要看我比賽當天狀況.......所以不只是邦茲，也要視我當天熱身時，最好的球種是哪顆，然後再用其他球路來搭配。」

「不過我永遠忘不了，有一天我忍不住問他，嘿，如果我每次第一球都朝你丟變化球，你會不會都不揮啊？邦茲的回答是，對，我都會hold住，但只要你球一高起來，我一定把它送進海裡。這就是邦茲，他會跟你開玩笑，但該提醒你的，他也絕對會讓你知道。」在最後一次解決邦茲的17年後，布羅豪終於承認：「我再回頭看，我真是一半實力，一半運氣啊。」