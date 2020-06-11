MLB／前雙城球星遭罵歧視字眼 紅襪坦承：是真的

反種族歧視運動正在美國持續中，前雙城隊球星杭特（Torii Hunter）透露，自己在作客芬威球場時，常遭到歧視性言論攻擊，紅襪隊今天發表聲明承認，杭特的經驗是真實存在的。

杭特日前接受訪問時透露，自己在大聯盟生涯每份合約都一定會附加禁止被交易到紅襪隊的條款，原因是每次到芬威球場，都會聽到種族歧視的謾罵，大人、小孩都在講，也沒人制止這樣的行為。

紅襪隊今天發表聲明表示：「杭特的經驗是真的。」去年球季紅襪隊就接獲七件種族歧視事件的報告，而且很可能有更多未通報的事件，而自家的非裔員工也常面臨到相同的對待。

紅襪隊表示，這些球迷要承擔該有的後果，其中包括終身禁止進入球場，杭特也樂見紅襪隊的聲明，他也回覆說：「從現在開始改變吧。」