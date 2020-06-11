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大聯盟選秀 近20年狀元名單
年份
球員
位置
選秀球隊
初上大聯盟時間
2020
Spencer Torkelson
一壘
底特律老虎
尚未上大聯盟
2019
Adley Rutschman
捕手
巴爾的摩金鶯
尚未上大聯盟
2018
Casey Mize
投手
底特律老虎
尚未上大聯盟
2017
Royce Lewis
游擊
明尼蘇達雙城
尚未上大聯盟
2016
Mickey Moniak
外野
費城費城人
尚未上大聯盟
2015
Dansby Swanson
游擊
亞利桑那響尾蛇
08/17/2016
2014
Brady Aiken
投手
休士頓太空人
尚未上大聯盟
2013
Mark Appel
投手
休士頓太空人
尚未上大聯盟
2012
Carlos Correa
游擊
休士頓太空人
06/08/2015
2011
Gerrit Cole
投手
匹茲堡海盜
06/11/2013
2010
Bryce Harper
外野
華盛頓國民
04/28/2012
2009
Stephen Strasburg
投手
華盛頓國民
06/08/2010
|
2008
Tim Beckham
游擊
坦帕灣光芒
09/19/2013
2007
David Price
投手
坦帕灣魔鬼魚
09/14/2008
2006
Luke Hochevar
投手
堪薩斯皇家
09/08/2007
2005
Justin Upton
游擊
亞利桑那響尾蛇
08/02/2007
2004
Matthew Bush
游擊
聖地牙哥教士
05/13/2016
2003
Delmon Young
外野
坦帕灣魔鬼魚
08/29/2006
2002
Bryan Bullington
投手
匹茲堡海盜
09/18/2005
2001
Joe Mauer
捕手
明尼蘇達雙城
04/05/2004
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