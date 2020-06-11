MLB／主席掛保證：100%會有2020球季

距離7月4日開打的預定日剩下不到一個月，大聯盟與球員工會針對開打事項至今仍無共識，主席曼弗瑞（Rob Manfred）掛保證：「100%相信會有2020年球季。」

針對大聯盟提出的76場計畫，球員工會昨天也提出89場提案，曼弗瑞在今天選秀會之前接受媒體訪問，透露聯盟會再提出相應的方案，「會朝球員要求的方向，有一項重大的改變，其中包括薪水這項難解的議題。」曼弗瑞也補充，以現在的時間點來看，要打89場是不切實際的。

目前勞方堅持按比例支付薪水，球團則以無觀眾比賽的經濟損失巨大，作為再度減薪的理由，雙方無法達成共識下，聯盟可能採取行使權力，直接決定縮水球季的賽程，但球員也可採取拒絕擴大季後賽的手段反制，這樣的緊繃狀態，勢必延續到明年球季結束的勞資協商。

曼弗瑞表示：「我傾向與球員工會協調出的新的協議，能夠打更多場比賽，也解決分裂的問題，但最終還是要回到3月的協商問題，以及目前這樣特殊狀況下能打多少場比賽，如果有必要，我們還是會行使權力。」