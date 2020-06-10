MLB／球員工會提89場方案 聯盟可能砍到48場

美國職棒新球季如何重新開打？大聯盟昨天才提出縮減到76場的計畫，球員工會今天也提出89場的提案，與先前的114場來說相對妥協，披露消息的ESPN記者帕森（Jeff Passan）認為，這能讓雙方回到談判桌。

大聯盟希望比賽在9月底打完，不過球員工會的提案，從當地時間7月10日一直到10月11日，而且2020、2021年，季後賽隊伍都擴增到16隊。

球員工會也針對球員醫療安全的疑慮提出保障，如果球員具有「高風險」，或是與「高風險」人士同居，就可以選擇退出，並領取完整年資及薪水，不過「高風險」的定義由球員工會以及醫療專家決定。

大聯盟昨天最新提案中，預計若季後賽順利打完，本季收入可達14.32億美元，按場次比例支付球員薪水，可領到7成5薪資，不過如果球季再度中斷，就只能領5成薪。

大聯盟提案時就已經放話，如果球員工會不能接受76場，未來談判時場次只會更少，而帕森也指出，目前大聯盟正在討論48場的可能性。