MLB／選秀球員恐沒球打 金鶯手握3籤最頭痛

大聯盟今年因新冠肺炎疫情，選秀會大幅縮水，只剩五輪，明天將展開為期兩天的選秀會，金鶯手握第2、第30、第39順位，不過今年小聯盟能否開打仍屬未知數，金鶯總經理艾里亞斯（Mike Elias）坦言，目前很難對選進來的的球員進行規劃。

大聯盟選秀第一天將從第1順位選到第37順位，包括各隊首輪以及競爭平衡選秀，第二天則接續開始，一路選到最後一輪，預計總共有160名新秀加入，老虎隊近三年第二度獲得狀元籤，第2順位為金鶯、馬林魚第3。

小聯盟如果無法開打，對如金鶯般重建中的球隊傷害最大，總經理艾里亞斯就說：「跟今年所有事情一樣，這很怪，如果我們有更確定的開打資訊，才能決定要怎麼培養他們。」

金鶯去年才用狀元籤選中強打捕手魯奇曼（Adley Rutschman），還給出破紀錄的810萬美元（約新台幣2.5億元）簽約金，今年又有三支前段的選秀籤，本有機會好好進補一番，但選進的新秀要如何培養？令球團大傷腦筋。