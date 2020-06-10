MLB／「黑暗騎士」哈維還想投 日韓職都找上門

隨著大聯盟賽事停擺，亞洲職棒賽事陸續啟動，「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）想要延續棒球生涯，不僅傳出向韓職探路，似乎也有日職球隊找上門。

哈維曾是2010年選秀大都會隊的第一指名，2013年繳出9勝5敗、防禦率2.27的王牌身手，雖然一度因TJ韌帶置換手術整季報銷，2015年回歸再飆13勝8敗、防禦率2.71，不過接下來幾年傷病不斷，去年效力天使的12場先發，成績是3勝5敗、防禦率7.09。

今年美職能否開打仍是問號，日前有韓國媒體報導，哈維的經紀人波拉斯（Scott Boras）已與韓職球隊聯繫，顯示出轉戰海外的興趣，而今天大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）加碼表示，不只韓職，日本職棒也有球隊對哈維有興趣。

韓職已在5月5日開打，日職則預計在19日開始新球季，不過就算哈維真的簽約，要加入兩國職棒前，還需經過14天的隔離檢疫，加上調整身手，離正式上場還有段時間。