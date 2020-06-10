MLB／選秀會11日展開 狀元二選一

大聯盟今年的縮水選秀會預計在明、後兩天舉行，老虎隊握有狀元籤，兩大狀元熱門人選分別是，亞歷桑那州立大學的一壘手托克森（Spencer Torkelson），以及范德比大學的超級工具人馬丁（Austin Martin），兩人都曾來過台灣打球。

托克森以長打能力著稱，大一時敲出25發全壘打，打破學長邦茲（Barry Bonds）的大學新鮮人記錄，大學生涯總計出賽129場，敲出54支全壘打、168支安打和130分打點，打擊率3成37。眾家外媒都看好他獲得老虎隊青睞。

唯一疑慮是，右投右打的一壘手還沒獲得過狀元，也僅有兩人曾獲得第三指名，上次一壘手獲選狀元，是2000年左打的岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）。

范德比大學的超級工具人馬丁是選秀狀元熱門人選。 美聯社

馬丁大學生涯打擊率為3成76，118場出賽敲出175支安打，原本以三壘為主，今年開始加守外野，被看好以外野手身分培養，球探認為，他的運動能力十分均衡，也有壘間的破壞力，幾乎場上各個位置都可以守。

美國NCAA大學明星隊近六年每年都與中華隊進行交流賽，去年組隊來台的陣容中，就包括托克森、馬丁兩位大物，托克森也是響尾蛇隊旅美球員林家正的隊友，當時林家正的家人還特地到場送上伴手禮。