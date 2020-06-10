薪資談不攏+克難式選秀 美國職棒大浩劫來臨？

這篇文章上網見刊的時間，剛好有兩件事發生，一是美國職棒大聯盟2020年選秀的日子即將到來，二是大聯盟經與球員工會互相提出的復賽方案被拒絕後，聯盟再次於6月8日提出新一套76場比賽的案子，不過看來換湯不換藥，兩邊一直在相互拉扯中，雙方還是卡在錢的問題，預計球員工會將再次否決。

本應該是讓人期待的選秀時刻，卻因為新冠肺炎牽動大聯盟職棒很有可能整季取消、小聯盟已經確定全面停賽、選秀人數名額大裁撤和未來小聯盟有可能刪減旗下各級的球隊數量和人數，這一連串負面消息，使得這次的職棒選秀在開選前已經蒙上很凝重的氣氛。

今年的美國職棒大聯盟選秀將於美國時間6月10日與11日兩天舉辦，各界預估來自亞歷桑納州大的一壘手托克森(Spencer Torkelson)有望成為狀元，而握有第一順位選秀的底特律老虎隊應該會將托克森納入，未來將取代已經走下坡的的現任老虎隊強棒一壘手卡布雷拉(Miguel Cabrera)成為接班人，老虎隊兩年前也握有狀元籤，當時選了高中超級強投米茲(Casey Mize)，預計老虎隊在未來的兩年精勵圖治下，應該可以重回季後賽。

有較於過去幾年每次選秀採40輪進行，可選入超過千名的高中與大學棒球員，今年受疫情影響，使得各球隊在經濟上都虧損，所以此次選秀會只選五輪球員、約160名球員，等於比平常少了85%的球員可以被選入成為職棒球員。此舉將可為聯盟與球隊省下約3000萬美元。不過對於從年少時期就夢想走職棒為生涯的年輕球員來說，這也意味著將面臨失業或不確定的未來。

相對於去年選進1217人，大聯盟今年選秀僅僅只有5輪共160人，有超過1000位的年輕好手棒球夢暫時破滅，馬上就要面臨到就業問題，未來是否還有機會進入職棒將成為很大的未知數。 美聯社

在過往即使是30-40輪被選到的球員，再不濟也大約有10萬美金的簽約金，更不要說前10輪被選進的球員，簽約金動輒都可以達百萬美元，雖然這次的選秀大瘦身就球隊的著眼點的確能省下不少養球員的開銷，但對於目前已經是危機重重的美國職棒，還有斷層與無後繼的潛在危機。

不像美國職籃，沒能被選秀上的球員大致上都沒有太多的缺憾遺珠，在NBA選秀史上，從來沒有任何一位球員能夠從未選秀(以自由球員) 球員後來成為名人堂的。但是在美國職棒史上，卻有不少球員卻能在非常後段的選秀身分進入，最後卻成為名人堂級的球員，例如來台灣打過交流賽的前紐約大都會捕手皮耶薩(Mike Piazza，第62輪)、 以前亞特蘭大勇士三巨投之一的史摩茲(John Smoltz，第22輪)、還在洛杉磯天使隊待退領名人堂資格的普荷斯(Albert Pujols，第13輪)、前大聯盟最長青的大投手萊恩(Nolan Ryan，第12輪)等，都是在一開始不被看好的情況下，最後修成名人堂正果。

其中很大的原因就是因為小聯盟的完整培訓系統，讓這些球員有足夠的機制設備和時間被培養成大聯盟的身手。前期提到的大都會隊王牌 狄葛隆(Jacob deGrom)當年也是以游擊手身分被選入，後來被改造去當投手，才有今天的身手與地位。換句話說，這次的選秀看似是從省錢省人事的角度出發，但只有五輪的名額，也因此有可能扼殺了一名潛在名人堂球員的誕生。

舉例來說，今年本來有可能打進美國大學棒球冠軍賽的亞歷桑納州大棒球隊，其中有八名球員很有可能在前10輪被選入各職棒隊，卻因為選秀輪數大縮水，很多有潛力的球員就需要被迫多留學校一年或是被迫另謀生涯出路。這相當不利於美國棒球員在基層的發展。

況且美國職棒近年來還有許多問題叢生，例如本土球員過少，這還包括本土球員中黑人球員更少，取而代之的是更多的拉丁裔球員，這也是為何棒球在美國本土近年來受歡迎程度一直走下坡，並且不如美足和已經國際化的職籃。而職棒選秀算是一個最直接可以招進美國本土球員的方法，也卻因為這次的選秀刪減輪數，而使得更少的本土球員能進來。

大聯盟本土球員人數本來就急速下滑，今年受到疫情影響，球員與球隊之間又無法共體時艱，球迷跟著流失，這塊招牌是越來越暗淡。 美聯社資料照片

此外一年前起，受數據分析與大數據方式的訓練而改變，大聯盟就計畫有系統地裁撤各球隊下的幾個1A球隊，以前以賽養人、以時間換取身手與培養天份的時代已過去，靠著數據分析和先進的訓練設備，可以更有效率的從較少的球隊中培養出能上大聯盟的球員，少養幾支球隊看似可以節省一些成本，但也因此使得小聯盟球員間將競爭更激烈。加上這次的新冠疫情入侵美國嚴重，專門靠球票與球場小吃商品維生的小聯盟職棒全面停賽，不但讓很多小聯盟球員面臨失業，更讓美國許多中西部靠小聯盟球隊維生的城市也跟著受困。

而大聯盟方面也沒好到哪裡去，本來應該有望7月初恢復開打的曙光，卻因為勞資雙方薪資比例和盈餘分配談不攏，使得2020球季有可能全面泡湯。如果本球季無法復賽，不但先為兩年後將再度進行勞資協商的大聯盟與工會種下惡因，對於棒球迷和棒球界來說等於是有一年半的時間無球可打、無賽可看，這將是美國棒球界的浩劫。