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MLB／NBA76人老闆 傳有意買下大都會

中央社 / 費城8日綜合外電報導
美國職籃NBA費城76人的億萬富豪老闆哈瑞斯及布利澤，打算買下美國職棒大聯盟MLB紐約大都會。 路透
美國職籃NBA費城76人的億萬富豪老闆哈瑞斯及布利澤，打算買下美國職棒大聯盟MLB紐約大都會。 路透

紐約郵報等媒體今天報導，美國職籃NBA費城76人的億萬富豪老闆哈瑞斯及布利澤，打算買下美國職棒大聯盟MLB紐約大都會

哈瑞斯（Josh Harris）與布利澤（David Blitzer）合創哈瑞斯布利澤體育與娛樂公司（Harris BlitzerSports & Entertainment），還擁有北美職業冰球聯盟NHL新澤西魔鬼（Devils）與英格蘭超級聯賽水晶宮（Crystal Palace）等球隊。

哈瑞斯是阿波羅全球管理公司（Apollo GlobalManagement）創辦人，根據富比世（Forbes），他的淨資產有50億美元（約新台幣1500億元）。布利澤是黑石集團（Blackstone Group）高層，紐約郵報（New YorkPost）指出，他的淨資產有13億美元（約新台幣390億元）。

紐約郵報上個月曾報導，前MLB球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和明星未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）第二次出價，想要買下大都會。

擁有大都會的威爾彭（Wilpon）家族，去年12月首度傳出有意出售球隊，本已是球隊小股東的億萬富豪柯恩（Steve Cohen）曾想買下球隊80%的股權。

柯恩2月公開宣佈，他試圖取得球隊控股權但失敗了，這促使羅德里格斯和珍妮佛羅培茲首次出價。

紐約郵報上個月與8日再度報導，因為威爾彭家族最近改變想法，願意將體育電視網SNY納入交易中，讓有意者購買大都會的與趣大大提升。

富比世4月評估大都會價值24億美元，比去年升值4%。在富比世評比MLB球隊價值的排行榜上，大都會排名第6，前5名分別是紐約洋基（50億美元）、洛杉磯道奇（34億美元）、波士頓紅襪（33億美元）、芝加哥小熊（32億美元）、舊金山巨人（31億美元）。

大都會 MLB 羅德

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