聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／判超爛還竊聽 最惡裁判獲大聯盟認證真的爛
素有「最爛裁判」惡名的赫南德茲（Angel Hernandez），現在可是經由大聯盟認證的爛，The Athletic網站揭露大聯盟對他的不滿，內容羅列他在執法時所犯過的錯誤，以及曾因竊聽讓大聯盟辦公室主席托瑞（Joe Torre）超不爽。
The Athletic曝光這起竊聽事件，起因於2017年7月25日光芒與紅襪之戰，光芒因將投手移往一壘後再返投手丘，引起紅襪質疑取代棒次爭議，比賽中斷14分鐘，隔天大聯盟為此事啟動調查，逐一與當天的裁判電話約談，但赫南德茲該掛掉電話時，卻持續保持通話狀態聽取其他人的說詞，托瑞認為此舉已是竊聽。
赫南德茲在大聯盟向來惡名昭彰，球員票選「最爛裁判」，他一向名列前茅，他也曾一狀告上法院，控訴大聯盟歧視，導致他未能在世界大賽執法，大聯盟為此羅列他的糟糕判決，說明他是因判決表現不佳才未獲得這些機會。
大聯盟提出他的職場表現欠佳證明，包括2012年貝利（Homer Bailey）投出無安打比賽後，赫南德茲違反規定向他索取11顆簽名球；此外，還有在季後賽前四局就出現三次判決被挑戰推翻，被推翻判決時還怒摔耳機，也曾在重播證明為全壘打時，他依舊堅持出界判決，且至今不承認錯誤。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言