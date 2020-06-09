MLB／判超爛還竊聽 最惡裁判獲大聯盟認證真的爛

素有「最爛裁判」惡名的赫南德茲（Angel Hernandez），現在可是經由大聯盟認證的爛，The Athletic網站揭露大聯盟對他的不滿，內容羅列他在執法時所犯過的錯誤，以及曾因竊聽讓大聯盟辦公室主席托瑞（Joe Torre）超不爽。

The Athletic曝光這起竊聽事件，起因於2017年7月25日光芒與紅襪之戰，光芒因將投手移往一壘後再返投手丘，引起紅襪質疑取代棒次爭議，比賽中斷14分鐘，隔天大聯盟為此事啟動調查，逐一與當天的裁判電話約談，但赫南德茲該掛掉電話時，卻持續保持通話狀態聽取其他人的說詞，托瑞認為此舉已是竊聽。

赫南德茲在大聯盟向來惡名昭彰，球員票選「最爛裁判」，他一向名列前茅，他也曾一狀告上法院，控訴大聯盟歧視，導致他未能在世界大賽執法，大聯盟為此羅列他的糟糕判決，說明他是因判決表現不佳才未獲得這些機會。

大聯盟提出他的職場表現欠佳證明，包括2012年貝利（Homer Bailey）投出無安打比賽後，赫南德茲違反規定向他索取11顆簽名球；此外，還有在季後賽前四局就出現三次判決被挑戰推翻，被推翻判決時還怒摔耳機，也曾在重播證明為全壘打時，他依舊堅持出界判決，且至今不承認錯誤。