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MLB／沒球可打身材沒走樣 小熊瑞佐減重25磅

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
小熊一壘手瑞佐在沒球可打期間減重25磅。圖／擷自Tom Flynn IG
小熊一壘手瑞佐在沒球可打期間減重25磅。圖／擷自Tom Flynn IG

大聯盟球季一路推遲，考驗各家選手自主性，小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）近期在他的體能教練Instagram上現蹤，就讓人驚奇發現體重減了25磅。

大聯盟春訓從3月中旬就地解散至今，球員過了近三個月的自主訓練生活，各隊教練只能定期透過電話、視訊了解球員備戰狀況。

小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，「我們的教練團、後勤人員、球員在這段時間一直在為賽季做準備，保持彈性空間，也維持對話溝通，如果球季確定重啟，還有一個月的時間可以調整，我們會做好準備，我確信其他各隊也是一樣。」

瑞佐就透過社群網站展示了，他的體態並未因意料之外的休季而走樣，他的體能教練佛林（Tom Flynn）貼出與瑞佐、退役球星納波里（Mike Napoli）的合照，瑞佐打赤膊秀出身材，留言寫著：「這是12周鍛鍊與決心的成果，這些傢伙一周六天來到這裡，展現大聯盟級的心理強悍和自我改造，每一個都減掉25磅了。」

大聯盟 小熊

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