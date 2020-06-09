MLB／全大聯盟最晚 洋基在非裔男之死兩周後首發聲

洋基今天發出聲明稿，吸引全美目光，因為他們在非裔男佛洛伊德（George Floyd）之死事發兩周後終於發聲，成為全大聯盟最後一支針對此事表態的隊伍。

佛洛伊德事件在體育圈帶來極大迴響，大聯盟各隊發出聲明力挺反種族歧視，或在球場大螢幕打上聲援字樣；也有不少洋基球員與教練發聲，像是重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）就透過社群網站呼籲，任何人都不該再抱持事不關己的態度，希望各界不再保持沉默，共同爭取更加公正平等的社會。

相較之下，球團連日來靜悄悄，沒料到卻在事發兩周後發出新聞稿。洋基解釋為何花了那麼多時間才表達立場，「我們花了一些時間聆聽球員、職員的聲音，持續保持對話。」球團表示，他們聆聽了這些面對種族歧視時的想法、恐懼和憤怒，這些對話「具有影響力，但有時不是那麼舒服」。

球團表示，「黑人的命也是命，洋基球團譴責種族歧視，以及任何形式的不公平、不正義。」同時也允諾作為社區的領導者，他們將更積極主動發揮影響力。