MLB／再提案打76場 聯盟：48小時沒共識場次會越少

大聯盟2020年球季到底會打幾場，外界霧裡看花；大聯盟最新提案為76場賽季，球員能領到多少薪水，就像是機會與命運，將視今年賽季能否不受疫情影響打斷，來決定薪水要打幾折，大聯盟副主席哈倫（Dan Halem）表示，球員若願意同意這項提案，最遲須在美國時間周三達成共識，否則接下來的提案只會越來越少場次。

大聯盟新賽季提案五花八門，但勞資雙方始終無法找到平衡點，今天再度開會過招，大聯盟提出76場賽季計畫，例行賽從美國時間7月10日打到9月27日，且藉由季後賽改制，從10隊增加到16隊，估算季後賽收入將從2億美元增加到4.32億美元，增加各隊收入用以支付球員薪水。

最新提案中指出，大聯盟透過季後賽改制，本季估算收入可達14.32億美元，按照場次比例支薪，球員將可領到7成5薪水，但變數就在於季後賽打不打得成。

這項提案中有但書，76場賽季將讓球員可有較多比賽、較多收入，但如果球季因為第二波疫情來襲，被迫提前取消，就只能領成5成薪水。

「如果球員願意接受這項提案，我們需要在周三達成協議。」哈倫表示，啟動球季之前，還需要有充足的時間讓球員準備春訓，也需進行全面的新冠肺炎檢測，「我們都理解時間已經所剩不多，不能再浪費了。」他表示，一旦過了周三，76場賽季計畫就將失效，雙方仍會繼續針對新賽季進行討論，但場次只會比這更少。