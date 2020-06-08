MLB／搶救2020年賽季 球團老闆將與球員再次電話會議

隨著疫情日漸緩和，各大運動賽事也正加快恢復舉行的腳步。德州州長甚至宣佈職業運動比賽不但可以在六月開打，室外球場甚至還可開放四分之一觀眾席供球迷進場。但即便好消息接踵而來，大聯盟球員何時能再回到場上卻是

2020-06-08 07:00