MLB／搶救2020年賽季 球團老闆將與球員再次電話會議
大聯盟若想搶救2020年賽季不致泡湯，近日就須讓勞資雙方達成共識，消息指出球團老闆將在美國時間周一與球員工會進行電話會議，再次試圖尋找雙方可以取得共識的賽季方案。
原訂在3月27日開打的球季，因新冠肺炎疫情停擺至今，近期雖視疫情趨緩盼望重啟賽季，但縮水賽季該打幾場、薪水該怎麼領？勞資雙方始終無法找到平衡點。
大聯盟消息來源指出，球團老闆已安排周一與球員再次進行電話面談，討論是否重啟2020年賽季。
先前大聯盟正式駁回球員提出的114場賽季提案，球團老闆則傾向讓賽季速戰速決，在50場內分出高下。分析指出，大聯盟若想在7月底、8月初開季，近日就須達成共識，盡快重新推動「春訓2.0」，能否在這次會議中找到雙方都能接受的方案，將攸關2020年賽季命脈。
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