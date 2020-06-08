MLB／投書社論 紅人球星瓦托為忽視黑人聲音致歉

非裔男佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美動盪，體育圈的迴響不斷，紅人球星瓦托（Joey Votto）向當地媒體Cincinnati.com投書社論，表達「這次我不會再沉默」，也為過去忽視黑人隊友談論種族歧視議題致歉。

瓦托的社論標題為「我的醒悟」，他透露在事發當天，有位非裔美籍隊友傳了訊息給他，「看看那該死的影片！」帶有F開頭單字的留言，讓瓦托很感冒，回絕了隊友的要求，只淡淡寫下「別吼我，晚安」，隊友隨後向他表達歉意。

瓦托表示，他在隔天還是看了影片，忍不住留下眼淚，「我回了訊息給隊友，向他道歉，他大方地接受了。」瓦托說：「我理解了他的傷痛，決定做我該做的事。」

瓦托中的文章中提到，過去不乏見到黑人飽受歧視的事件在生活中發生，自己卻選擇忽視，「我的隊友、朋友和一些曾共度美好時光的人們，也都曾提到這些我未曾經歷的事，他們分享著他們的經驗…而我卻沒有聽見。」

他說自己不愛參加遊行、不常表達自己的聲音，或是出聲挑戰任何人，也坦言優越感讓自己一直無法理解這些紛爭，長期忽視黑人隊友的不平之聲，「但這次，我聽見你們的聲音了。」