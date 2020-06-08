聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／投書社論 紅人球星瓦托為忽視黑人聲音致歉
非裔男佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美動盪，體育圈的迴響不斷，紅人球星瓦托（Joey Votto）向當地媒體Cincinnati.com投書社論，表達「這次我不會再沉默」，也為過去忽視黑人隊友談論種族歧視議題致歉。
瓦托的社論標題為「我的醒悟」，他透露在事發當天，有位非裔美籍隊友傳了訊息給他，「看看那該死的影片！」帶有F開頭單字的留言，讓瓦托很感冒，回絕了隊友的要求，只淡淡寫下「別吼我，晚安」，隊友隨後向他表達歉意。
瓦托表示，他在隔天還是看了影片，忍不住留下眼淚，「我回了訊息給隊友，向他道歉，他大方地接受了。」瓦托說：「我理解了他的傷痛，決定做我該做的事。」
瓦托中的文章中提到，過去不乏見到黑人飽受歧視的事件在生活中發生，自己卻選擇忽視，「我的隊友、朋友和一些曾共度美好時光的人們，也都曾提到這些我未曾經歷的事，他們分享著他們的經驗…而我卻沒有聽見。」
他說自己不愛參加遊行、不常表達自己的聲音，或是出聲挑戰任何人，也坦言優越感讓自己一直無法理解這些紛爭，長期忽視黑人隊友的不平之聲，「但這次，我聽見你們的聲音了。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言