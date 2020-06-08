MLB／回憶染疾心情 「魔球」教頭：地獄

領軍運動家寫下「魔球」故事的前總教練浩威（Art Howe），上個月自新冠肺炎痊癒，已經返家靜養，他在昨天接受電台訪問，談到罹病心情，他說：「只有一個字可以形容，就是地獄（hell）。」

高齡73歲的浩威在5月初傳出染疾，一度送進加護病房傳出病危消息，幸好成功度過難關，日前已經兩度採檢陰性、痊癒出院，但仍有些副作用，包括味覺與嗅覺弱化、容易感到疲倦等。

浩威接受加州當地電台KNBR訪問，回顧這陣子以來的心情，他感謝球迷與好友在得知他住進加護病房後，持續給予鼓勵，「這真的讓我覺得好多了，讓我在住院期間更有精神，我只希望他們可以知道我的感謝，我不知道該怎麼用言語表達。」

浩威的14年教頭生涯，有七年執掌運動家兵符，代表作為2000到2002年的「魔球世代」，帶領這支小資本的球隊進軍季後賽，直到卸下兵符後，依然在灣區受到歡迎，傳出罹病消息後令不少球迷擔憂這位老教頭的身體狀況。