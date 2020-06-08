MLB／動刀後沒閒著 洋基投手攜妻拍水底孕婦寫真

洋基投手塞佛里諾（Luis Severino）因進行TJ韌帶置換手術，本季不論打不打得成，他都不可能登板投球，但今年仍有值得他期待的喜事發生，他即將迎來第二個孩子誕生，他與太太羅絲瑪莉（Rosmaly Severino）的孕婦寫真更先引起讚嘆連連。

紐約攝影師奎拉（Jose Guerra）釋出這系列照片，留言向塞佛里諾夫婦表達感謝，「終於有機會拍攝水底寫真，我已經期待很久了，謝謝塞佛里諾與羅絲瑪莉信任我。」

羅絲瑪莉共換上紅色與綠色兩套禮服，與先生一起在水底拍攝美照，塞佛里諾也在個人Instagram分享照片，感性寫著：「生命的起源，孩子在水裡待了九個月，在懷裡待了三年，在心底待了一輩子。」

塞佛里諾動刀後續留坦帕基地進行復健，他在日前受訪時表示，遵循著防護員開出的菜單進行訓練，「一切都進展非常順利。」