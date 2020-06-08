MLB／防疫規範寫好看的？多數市府沒收到球團提案

大聯盟為了開打罔顧安全，67頁指導方針只是寫好看的？紐約每日新聞（New York Daily News）向30隊、28個當地衛生局詢問，發現只有四處證實收到球團上呈的簡報，有官員透露：「我們需要更多資訊，知道他們（大聯盟）究竟做了什麼決定。」

大聯盟在5月提出復賽計畫，洋洋灑灑羅列各項防疫措施，但卻傳報告始終未上呈當地健康衛生部門。紐約每日新聞逐一詢問，發現直到6月2日前，僅五處證實與各球團及大聯盟曾就防疫規範進行討論，其中四處收到簡報。

報導中指出，紐約每日新聞在6月2日向大聯盟求證，得到「所有球隊都已與當地相關單位聯繫」的答案，但在此之後，勇士、雙城、老虎所屬的地方衛生機關，再度重申依然未收到任何消息。

部分人員表示，與大聯盟之間欠缺溝通，若想建議修正或追加任何防疫措施，也無從做起。

密爾瓦基市衛生局長柯華里克（Jeanette Kowalik）就很想詢問大聯盟，訂出每周三次檢測的標準從何而來，「今天進行檢測，24小時後得到陰性，但你仍有可能在隔天變成陽性，任何時候暴露在外、與他人接觸，都可能接觸到病毒。」

加拿大多倫多政府機關有收到來自藍鳥的草案，衛生局審視後，提出與大聯盟不同的建議，堅持14天隔離。多倫多衛生局副局長德比（Vinita Dubey）表示，「我們持續建議任何與確診病例有密切接觸者，需要14天隔離觀察。」但大聯盟曼弗瑞（Rob Manfred）日前在受訪時聲稱，與專家諮詢後，評估不須14天隔離。