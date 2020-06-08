想挽回大聯盟崩壞形象 得靠另一位鐵人瑞普肯

隨著疫情日漸緩和，各大運動賽事也正加快恢復舉行的腳步。德州州長甚至宣佈職業運動比賽不但可以在六月開打，室外球場甚至還可開放四分之一觀眾席供球迷進場。但即便好消息接踵而來，大聯盟球員何時能再回到場上卻是充滿著未知數。只因為球隊老闆跟球員工會險惡的錢鬥仍方興未艾，爭執點不再是如何妥善保護球員生命身體健康，擺在談判桌上讓雙方誰也不肯退讓一步的只有一個「錢」字。

此情此景與前一次1994年所發生的大罷工幾乎沒有兩樣。當時大聯盟正逐步走出70年代的短暫低迷，觀眾人數不斷攀升，從1969年平均每場不到一萬四千人到1993年已翻了兩番首次突破三萬大關，並且在隔年寫下平均每場31,256人的歷史新高，這項紀錄直到2007年才又被打破。1994年的大聯盟不僅眾星雲集，而且多人打出登峰造極幾近史無前例的表現。超級巨星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與巨人隊明星三壘手威廉斯一同向高懸三十餘年的單季全壘打紀錄邁進，分別轟出40發及43發全壘打。同時「教士先生」昆恩（Tony Gwynn）也正挑戰歷史更為久遠、至今無人達成的單季四成打擊率，打出自威廉斯（Ted Williams）於1941年以.406成為最後一位「四割男」以來最高的.394。

此外還有「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）以驚人的.353/.487/.729打擊三圍蟬聯美聯最有價值球員，國聯MVP則是打擊姿勢特異如蹲馬桶，這一年OPS高達1.201的貝格威爾（Jeff Bagwell）。而他的隊友——另一隻「殺人蜂」（Killer Bee）二壘手畢吉歐（Craig Biggio）與當時身為博覽會外野三劍客之一的渥克（Larry Walker）則正進逼單季67支二壘打的歷史紀錄。最後這些球星除了威廉斯之外都在退休後膺選為名人堂的一員。

然而所有這些令球迷為之血脈賁張的演出全都在八月因罷工戛然而止。自此開始，球迷們唯一能夠看到的只有西裝筆挺的球員們與工會領袖、理事長及球隊老闆出現在鎂光燈前而不是球場上，展開一場為了金錢利益爭得你死我活的醜陋爭鬥——就跟我們這一兩個月內所看到的大聯盟如出一轍。當時情況甚至惡劣到球隊老闆已經找來一批「替代球員」（replacement players），準備以他們取代罷工中的球員硬著頭皮展開1995年球季。幸而到最後關頭這一切並沒有發生，球員們及時重返球場，新的一季得以在四月底正式開打。但已因球員與老闆爭權奪利而元氣大傷的大聯盟要如何喚回球迷進場？

能像瑞普肯(左)和基特(右)一樣願意認真看待每一場比賽，隨時在場上展現高昂鬥志，並且終生待在同一支球隊的球員越來越少。 2010 Topps 球員卡

最終帶領所有人一同走出罷工陰霾的不是葛瑞菲、湯瑪斯這一群年輕球星，而是已邁入中年、球員生涯正步向晚期的鐵人游擊手瑞普肯（Cal Ripken Jr.）。當時的瑞普肯已連續12年入選明星賽、拿過兩座最有價值球員，但也經歷過1992年整季OPS只有.689的空前低潮。唯一不變的是他那十數年如一日的全勤出賽成就。就在罷工結束後的1995年賽季，瑞普肯打破「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）2130場連續出賽紀錄的時刻正式進入倒數。終於在9月6日那一天，在全世界棒球迷的期待下，瑞普肯超越了這個原本被認為無人能破的不朽紀錄。全場觀眾為之起立鼓掌長達22分鐘之久，一向形象低調、沈默寡言的瑞普肯跑向外野，與全壘打牆外的金鶯球迷一一擊掌的畫面也成了棒球歷史上不朽的一頁。

見證了瑞普肯以身作則默默累積的連續出賽後，球迷終於得以忘卻前一年因罷工造成球季夭折、史上唯一一次沒有季後賽的慘痛過去，轉而全心全意擁護場上的球員。大聯盟進場觀眾人數迅速回升，在短短不到三年的時間內再次突破七千萬大關。瑞普肯用行動證明了他對棒球的熱愛，從而點燃了球迷的熱情，讓棒球再次回到「國家娛樂」的崇高地位。

美國職棒在1994年大罷工之後，曾經遭到球迷的抵制，還好瑞普肯展現的棒球精神重燃球迷對棒球的熱情。 2001 Fleer 球員卡

如今在這個全美因疫情、黑人人權問題及失業率突破天際而人心惶惶的非常時刻，老闆與球員們卻又一次搬出為了一己之利益你爭我奪的戲碼，讓近年來已因濫用禁藥、太空人及紅襪作弊事件等醜聞形象正不斷向下沉淪的大聯盟更加不得人心。雖說雙方都心知肚明棒球「大到不能倒」，在疫情已開始日漸好轉下仍始終僵持不下，萬一真的因此導致整季報銷，只會造成後果不可想像的兩敗俱傷。但雙方毫不相讓、完全不顧外界觀感的互相傷害舉措在球迷心中留下的傷痕，已經不是光靠復賽就能夠輕易癒合。

曾締造連續56場安打偉大紀錄的洋基外野手狄馬喬（Joe DiMaggio）曾說過：「總是會有某些孩子們第一次或最後一次看我上場比賽，為了他們，我必須全力以赴。」今天的大聯盟並不缺少楚奧特（Mike Trout）、薛則（Max Scherzer）等身手足以與過去偉大球星相比擬的超級巨星，如貝茲（Javier Baez）、索托（Juan Soto）及亞古納（Ronald Acuna Jr.）這般舉手投足充滿球星氣質與朝氣的年輕球員也所在多是，更有著像是鮑爾（Trevor Bauer）這樣勇於追求新知並充滿創意的新新人類。有了他們，現今的大聯盟與當年小葛瑞菲、湯瑪斯領軍一樣充滿話題及可看性。但無論如何，球迷想看到的終究是這些球員能像瑞普肯一樣日復一日做好充分上場準備，並且如狄馬喬所說的時時刻刻全力以赴。唯有如此，球迷們正因疫情和錢鬥而不斷冷卻的對棒球的熱情，才有機會重新被喚醒。