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MLB／我孩子的命也是命 沙胖帶小孩響應抗議

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
沙巴西亞帶領孩子參加抗議活動。 擷圖自沙巴西亞推特
沙巴西亞帶領孩子參加抗議活動。 擷圖自沙巴西亞推特

非裔男佛洛伊德（George Floyd）之死在全美掀起動盪，洋基退役球星沙巴西亞CC Sabathia）也為此攜家帶眷走上街頭，他在日前帶著他的四個孩子參與佛洛伊德的追悼會，呼籲打造更加平等友善的社會，他透過社群網站寫下：「我孩子的命也是命。」

沙巴西亞去年季後卸下條紋衫，目前擔任特別助理，續留洋基陣營，本周佛洛伊德的追悼會在布魯克林舉辦，沙胖也帶著孩子出席。

沙胖在Instagram貼出他的四個孩子的合照，他們身上穿著寫有「拜託，我無法呼吸」T恤，手裡舉著「黑人的命也是命」看板，響應反種族歧視。

沙胖的留言寫著，「這是一次機會教育，也給予我的孩子表達他們的聲音，這是為了我們的今日與未來帶來改變的唯一方式。」他的留言也獲得隊友響應，布里頓（Zack Britton）就以「100」的表情符號力挺前輩。

沙巴西亞 洋基 CC Sabathia

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【每周精摘】佛洛伊德之死 再扯開美國不願面對的傷口

非裔之死成轉捩點 全美加速懲戒不肖員警平民怨

聯合報一周大事 5/31~6/6

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