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MLB／索沙漂白膚色恐惹議 ESPN紀錄片刻意暗處理？
NBA「空中飛人」喬丹(Michael Jordan)紀錄片「最後一舞」，在疫情期間推出引發全美熱潮，讓無法看球的粉絲回顧歷史，而製播單位ESPN也打鐵趁熱，宣告描述1998年大聯盟球季紅雀隊麥奎爾(Mark McGwire)與小熊隊索沙(Sammy Sosa)的全壘打追逐大戰紀錄片，將在6月中推出，這次令不少棒球迷迫不及待，然而最近全美種族歧視議題引發不少抗議事件，ESPN推出的預告片，將傳聞膚色漂白的索沙，畫面似乎有做了一些暗處理。
麥奎爾1998年打出70支全壘打，而索沙則轟出66支，雙雙打破大聯盟之前單季61支的最多紀錄，兩人當年的競爭成了大聯盟最為人津津樂道的一年，ESPN繼喬丹10集紀錄片之後，馬上就要推出「30 for 30」這部新運動史詩紀錄片，要延續這股風潮。
ESPN於昨天推出全新預告片，有人表示期待，不過，也有網友留言表示說，等著看反種族歧視的人對索沙的批評將會排山倒海而來。然而可以看出ESPN預告片部分，索沙的畫面燈光顏色較暗，似乎是有做過暗色處理，使得索沙的膚色看起來並未那麼白。
索沙雖未承認，但外界一直質疑他和過世的明星麥可．傑克森一樣進行膚色漂白。因此，受到近來全美種族視的抗議潮，索沙漂白議題，會不會讓紀錄片失焦也值得關注。
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