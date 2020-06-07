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MLB／疫情衝擊 紅襪前球星「光頭殺手」酒吧業績狂掉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
尤基里斯。 美聯社
尤基里斯。 美聯社

新冠肺炎疫情衝擊全球，各地都有受災戶，紅襪前球星、「光頭殺手」尤基里斯（Kevin Youkilis）也不例外，退役後在加州洛斯加圖斯（Los Gatos）開設酒吧，在疫情期間業績狂掉八成，他感嘆：「這陣子對所有人來說都很困難。」

尤基里斯的十年大聯盟生涯，有九年效力紅襪，2013年披上世仇洋基隊的條紋衫，成為他在大聯盟的最後一年，隔年轉投日職樂天金鷲，只打21場就因傷結束短暫的旅日生涯，隨後宣布退休。

熱愛啤酒的尤基里斯，生涯第二春就選擇在加州開設酒吧，2016年開業至今，從3月起明顯感受到疫情衝擊。他表示，在美國政府提出的薪酬保護貸款計畫（Paycheck Protection Program）之下，目前經營狀況還過得去，「我們這陣子還是賣了不少罐裝啤酒，但相較以往，業績確實掉了八成。」

他的酒吧招牌啤酒為「希臘酒花之神」，名字取自他在棒球場場上的綽號「希臘保送之神」而來，但因近期釀酒廠減少訂購高價的啤酒花，「希臘酒花之神」釀造也受到影響。

儘管已經退休，但尤基里斯也透露有在關心目前的勞資爭議，「你永遠看不透老闆，這對球員來說真的很難，如果老闆願意亮出底牌，我認為人們會有較多的同理心去理解現在的狀況。」他表示，考量目前的公眾健康與安全各項條件，他對今年球季能否開打，不抱樂觀態度。

大聯盟 紅襪 樂天

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