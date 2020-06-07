MLB／普萊斯救濟道奇小聯盟 球員證實已收到

小聯盟球季今年打不了，不少球員的生計都成困難，道奇投手普萊斯（David Price）日前為體系內所有小聯盟球員提供紓困方案，為每人送上1千美元，球員證實已經收到這筆錢，也感謝他成為球員們的後盾。

大聯盟今年賽季仍在未定之天，不少球隊先拿小聯盟開刀，各隊的釋出名單洋洋灑灑列出數十人，估計全聯盟將有破千名球員失業，留下來的球員能否領到每周津貼400美元，也要看各隊老闆臉色。

普萊斯季外交易轉戰道奇，還未穿上道奇球衣打過任何一場比賽，已經先展現老大哥的氣場，日前消息曝光他將為道奇體系內全部小聯盟球員提供1千美元救助金，協助後輩度過難關，預計將在6月發放，已有球員證實收到這筆錢。

上季在道奇2A出賽的投手隆恩（Nolan Long）表示，「你們想想，他還沒和道奇一起出賽過，但他看到了底下的球員現在正陷入困境，作為我們的後盾，這真的很不容易。」

報導指出，普萊斯向球團表示，不要對外公開他的善行，但此事仍經由隊友的宣傳而曝光，包括史崔普林（Ross Stripling） 、布勒（Walker Buehler）和透納（Justin Turner）等人都讚揚他的行為，透納留言給普萊斯：「不確定你是否見過這些孩子中的任何一人，但他們永遠都不會忘了你的慷慨解囊。」