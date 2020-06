MLB／只在乎錢 洋基主播批：大聯盟在污辱自己

大聯盟勞資談判搞不定,為了錢僵持不下,洋基主播凱伊(Michael Kay)看不下去,痛批雙方,「已經永遠污辱了自己,他們只在乎錢!」

球員想確保多一點薪水入袋,球團老闆想少虧一點,這場勞資紛爭一周來沒有太多進展,只有越來越多的唇槍舌戰躍上新聞版面。凱伊今天在ESPN電台節目中痛批這場鬧劇,他表示,「大聯盟有機會為這個世界重新帶來活力,但他們卻搞砸了。」

Michael could not be more correct here...Players and Owners both completely wrong! Completely Tone-Deaf...wake up and take a look at what is going on in the Country, u greedy, selfish, entitled jerks! @RealMichaelKay @TMKSESPN @Rosenbergradio @DonLagreca https://t.co/b6G8o1CQmQ