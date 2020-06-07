MLB／只在乎錢 洋基主播批：大聯盟在污辱自己

大聯盟勞資談判搞不定，為了錢僵持不下，洋基主播凱伊（Michael Kay）看不下去，痛批雙方，「已經永遠污辱了自己，他們只在乎錢！」

球員想確保多一點薪水入袋，球團老闆想少虧一點，這場勞資紛爭一周來沒有太多進展，只有越來越多的唇槍舌戰躍上新聞版面。凱伊今天在ESPN電台節目中痛批這場鬧劇，他表示，「大聯盟有機會為這個世界重新帶來活力，但他們卻搞砸了。」

Michael could not be more correct here...Players and Owners both completely wrong! Completely Tone-Deaf...wake up and take a look at what is going on in the Country, u greedy, selfish, entitled jerks! @RealMichaelKay @TMKSESPN @Rosenbergradio @DonLagreca https://t.co/b6G8o1CQmQ — RiffRaff425 (@RiffRaff425) June 6, 2020

凱伊表示，NBA和NHL都致力於盡快讓賽季重啟，MLB卻因薪水談不攏而拿賽季為要脅，「沒人聽到NBA和NHL有這些雜音，我能理解他們多數都已領到薪水，錢並非主要議題，但再看看棒球圈依然太過可笑。」

凱伊強調，雙方都有權利為自己爭取，他不站在勞資任何一邊，但在美國社會正因疫情和反種族歧視聲浪而動盪不安時，大聯盟依然唯利是圖，只在乎自己的荷包。

「需要我提供數據說明有多少人死亡和失業，有多少抗議群眾走上街頭嗎？」凱伊舉例，「付費體育新聞平台The Athletic才剛裁員48人，失業人數持續創下紀錄，全美現在有4千萬人沒有工作，球員卻在吵著自己被扣薪了，不！你們根本連比賽都還沒打，何來扣薪。」

「事實上，球員得到的東西已經比外界想像更多。」凱伊表示，根據雙方在3月達成的協議，球員依然可取得今年完整年資，「貝茲（Mookie Betts）可能在1局都沒打的情況下成為自由球員，這已經是老闆很大的讓步了。」