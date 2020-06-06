聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／陳偉殷前隊友傳家暴事件 遭老婆以肥皂盒砸傷
大聯盟再傳家暴事件，不過這次球員聲稱自己是受害者，目前效力勇士、曾在馬林魚與陳偉殷當過隊友的外野手歐蘇納（Marcell Ozuna），向警方報案，遭老婆以肥皂盒砸傷。
昨天才傳四屆盜壘王克勞佛（Carl Crawford）遭前女友指控家暴，今天大聯盟再傳家庭糾紛，邁阿密的電台主持人史萊特（Andy Slater）爆料，歐蘇納在家暴事件中受傷；八卦媒體TMZ隨後證實，當天歐蘇納在爭執中，遭老婆以肥皂盒砸傷，臉部有輕微撕裂傷，他自行駕車前往附近警局報案。
歐蘇納的太太吉妮西斯（Genesis Ozuna）已無罪獲釋，她原先被要求不得接近歐蘇納，但限制已撤回。
歐蘇納本人則在事件曝光後，尚未對外發言，但美國時間周五才剛在社群網站貼出一條刻有兩人名字的項鍊，看似宣示兩人的愛情不變。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言