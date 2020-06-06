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MLB／陳偉殷前隊友傳家暴事件 遭老婆以肥皂盒砸傷

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
與陳偉殷當過隊友、也來過台灣的歐蘇納與老婆吵架，結果反倒遭老婆以肥皂盒砸傷。 歐新社
與陳偉殷當過隊友、也來過台灣的歐蘇納與老婆吵架，結果反倒遭老婆以肥皂盒砸傷。 歐新社

大聯盟再傳家暴事件，不過這次球員聲稱自己是受害者，目前效力勇士、曾在馬林魚與陳偉殷當過隊友的外野手歐蘇納（Marcell Ozuna），向警方報案，遭老婆以肥皂盒砸傷。

昨天才傳四屆盜壘王克勞佛（Carl Crawford）遭前女友指控家暴，今天大聯盟再傳家庭糾紛，邁阿密的電台主持人史萊特（Andy Slater）爆料，歐蘇納在家暴事件中受傷；八卦媒體TMZ隨後證實，當天歐蘇納在爭執中，遭老婆以肥皂盒砸傷，臉部有輕微撕裂傷，他自行駕車前往附近警局報案。

歐蘇納的太太吉妮西斯（Genesis Ozuna）已無罪獲釋，她原先被要求不得接近歐蘇納，但限制已撤回。

歐蘇納本人則在事件曝光後，尚未對外發言，但美國時間周五才剛在社群網站貼出一條刻有兩人名字的項鍊，看似宣示兩人的愛情不變。

大聯盟 勇士

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