MLB／運動家老闆認錯 回心轉意續發小聯盟薪資

運動家率先宣布6月起停發小聯盟球員薪水，引發外界撻伐，最終老闆費雪（John Fisher）回心轉意，今天改口將發放小聯盟薪資直到本季結束，「我知道我做錯了。」

大聯盟開季無影，各隊在沒有收入的情況下勒緊褲帶，多隊拿小聯盟球員開刀，運動家更是第一支宣布6月起停發小聯盟球員薪資的球隊，引發各界熱議。

費雪最終收回成命，他受訪表示，「花了許多時間與球隊內部談話後，我改變了心意，我知道我做錯了。」執行總裁賓恩（Billy Beane）和總經理佛斯特（David Forst），都在這段時間為他提供建議。

費雪表示，「我聽了球迷和其他人的話，毫無疑問的是，現在這麼做才是正確的。」他坦言先前的決定錯誤，「這些球員代表著我們的未來，我們將會即刻起支付小聯盟球員薪水，我會負起責任，做對的事情。」費雪也表示，球團將會設立急難救助基金，幫助這段時間被迫放無薪假的員工。