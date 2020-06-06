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MLB／勞資繼續吵 「雙方都活在自己世界」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟勞資雙方陷入僵局，讓復賽日遙遙無期。 美聯社
大聯盟勞資雙方陷入僵局，讓復賽日遙遙無期。 美聯社

勢必縮水的大聯盟2020年球季，究竟將小到什麼程度？ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，球團老闆的最新提案已經只剩48場，球員則堅持至少82場，勞資僵持不下，讓參與會議的消息人士無奈說：「雙方都活在自己的世界。」

大聯盟賽季因新冠肺炎攪局而喊卡，7月開打的目標現在也危在旦夕，帕森的報導指出，勞資雙方的歧異仍大，球團老闆傾向只打48場，在此情況下願意按照場次比例支付球員薪水，儘管尚未提出48場版本的賽程表，但各隊老闆目前都以這個數字討論新賽季。

球員工會則在原先的114場賽季提案遭「打槍」後，目前已同意讓步為82場，但拒絕薪資再被砍，堅持按照場次比例支薪，打幾場就領幾場。

大聯盟先前稱每打一場閉門比賽，球團就將賠64萬美元（約台幣1900萬元），若以這個數字估算，相比48場賽季，82場賽季將讓大聯盟多虧3.26億美元，每隊平均1088萬美元。

報導指出，勞資雙方對於這個數字的觀感也有很大的落差，從球員的角度來看，這相當於一位四號先發的整季薪水，不覺得對球團會是多大的負擔；對球團來說，這卻是在本季已經短少票房收入的情況下，再多虧千萬美元。

一位參與勞資協議的消息人士透露，雙方的對話無知且愚昧，完全從自己的立場考慮，「老闆聲稱自己是受害者，球員也覺得自己被迫害，這是兩個同溫層。」

大聯盟

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