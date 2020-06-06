MLB／還想投球 「黑暗騎士」哈維往韓職找工作

「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）還沒有放棄他的投手生涯，但戰場可能不在美國，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）已與韓職球隊聯繫，雖然目前八字還沒一撇，但確實存在他轉戰韓職的可能性。

哈維是大都會在2010年選秀的第一指名，初登大聯盟的前幾年嶄露王牌鋒芒，2013年繳出9勝5敗、防禦率2.27，178.1局投球送出191次三振，該年在國聯塞揚票選上居第四，隔年因進行TJ韌帶置換手術而整季報銷，2015年回歸再飆13勝8敗、防禦率2.71。

傷病史在接下來幾年為哈維的生涯帶來重創，上季效力天使共獲12場先發，繳出3勝5敗、防禦率7.09，本季前景未明的情況下，傳出他向韓職投石問路。

韓國SBS報導指出，波拉斯與韓職球團聯繫，希望為哈維爭取到工作，目前尚未有球表達意願，但仍有機會在韓職謀得一席之地。

哈維曾在上個月貼出練投影片，向大聯盟30隊自薦，他受訪表示，「我希望有人可以給我機會，我感覺自己還能再投好幾年。」他當時也透露，若求職不順，不排除為生涯畫下句點，「但至少我知道我努力過了。」現在看來，哈維將目標轉向海外，希望能在韓職延續生涯。