MLB／賽季提案遭駁回 球員工會：薪資不可能再讓步
大聯盟與球員工會談判持續陷入僵局，球員方提出的114場賽季計畫在昨天遭到大聯盟「打槍」，球員工會執行長克拉克（Tony Clark）今天發出聲明，強調球員只想重新回到場上比賽，但堅持不接受薪水再遭打折。
大聯盟尋求重啟賽季，但與球員之間的歧異未見消弭，昨天正式駁回球員提議的114場賽季提案，且未提出對應方案，克拉克隨後與超過100名工會會員進行視訊會議，討論接下來的方針。
克拉克在會議後發出聲明稿表示，「一致的共識是，球員已經準備好報到、回到場上，他們願意在這過去從未有過的狀況下出賽，這不只可能危害球員的健康與安全，也可能危及球員家人，因此對於聯盟要求球員再多退一步，我們必須拒絕。」
克拉克稱大聯盟以大幅縮水賽季為要脅，要求球員同意在薪水上讓步；他表示，在開會後達成壓倒性的共識，球員渴望回到場上出賽，但不接受二度減薪，「球員唯一的希望就是回到球場，為棒球迷帶來我們摯愛的比賽，但這不可能只靠我們辦到。」
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