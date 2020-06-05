MLB／賽季開打有沒有觀眾？ 德州兩隊有望率先救票房

大聯盟至今持續討論復賽可能性，同時也有消息指出，若比賽重啟，聯盟傾向由地方政府決定是否開放觀眾進場，若成事，太空人和遊騎兵兩隊球迷進場機率最高。

聯盟目前仍積極跟球員協會討論復賽日期，但尚未達成共識，也沒有明確的時程表。儘管如此，當前疫情漸漸趨緩，運動賽事重啟指日可待，球迷屆時能否入場也連帶成為討論話題。

據美媒報導，大聯盟目前考慮讓政府決定是否讓球迷入場，而目前德州州長艾波特（Greg Abbott）於美國時間週三以聲明允許運動場館開放百分之五十的觀眾席次。因此，只要賽季確定恢復，位處德州的太空人和遊騎兵將能率先讓球迷進場觀賽，人數可達約兩萬名。

雖然比起他隊，能有部分主場優勢，也可以透過售票稍微挽救經濟損失，不過隨之而來的還有配套措施，戴口罩、量體溫、勤消毒勢必少不了，唯球迷進場前是否要接受檢測仍是未知數，且太空人和遊騎兵願不願意真的對外開放也將畫上問號。目前兩隊已舉辦的活動僅遊騎兵幾天前在主場舉行的高中畢業典禮，該活動規定與會人員必須確實保持社交距離。