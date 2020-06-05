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MLB／洋基那麼有錢 被砍球員：以為他們不會這麼摳

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基這麼有錢還裁員，讓被砍的小聯盟球員也很難理解。 路透
洋基這麼有錢還裁員，讓被砍的小聯盟球員也很難理解。 路透

小聯盟裁員潮不斷，但當電話到來的那刻，球員還是覺得錯愕，在洋基日前45人釋出名單中的26歲內野手梅茲卡爾（David Metzgar）就說，原以為有錢的洋基，不需要靠裁員小聯盟球員省錢，沒想到還是接到通知打包的電話。

每年6月的選秀會前，各隊針對農場陣容進行汰換，釋出小聯盟球員並非新鮮事，但今年受到新冠肺炎疫情影響球團收入，加上小聯盟賽季幾乎篤定告吹，各隊大刀闊斧砍人，一次丟出數十人，這幾天頻繁上演，洋基也在美國時間周一宣布大裁45人。

梅茲卡爾當天在早上九點接到球員發展部門主管的電話，得知工作沒了，「突然之間，我們被裁了，這真的很震驚。」23歲的朱尼爾（Alex Junior）說知道這終究是商業，遭到釋出「並非全然震驚」，但還是覺得有些無所適從。

梅茲卡爾透露，他看著各隊宣布釋出名單，仍抱著一線希望，覺得洋基不會出手裁員，他坦言原以為口袋富足的洋基不需要靠釋出小聯盟球員省錢，「我們所有遭裁的球員都能說，你們（球團）那麼有錢，為什麼要這麼做？但我們也必須站在實際面看，理解確實是沒有空間了。」

此刻遭到釋出，各隊恐怕也難有吸收空間，這批失業球員的棒球生涯很可能就此畫下句點，梅茲卡爾已打算展開第二人生，朱尼爾則有意再拚拚看，目前仍維持訓練，同時也在地區教球，等待其他機會上門。

洋基 小聯盟 選秀

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