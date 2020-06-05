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MLB／才捲入兩死命案 四屆盜壘王克勞佛又傳家暴

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

昔日大聯盟球星、四屆盜壘王克勞佛（Carl Crawford）遭控家暴，今天在休士頓遭到逮捕，不久前他才因家中發生兩死溺斃事件登上社會版面，現在又一次扯出是非。

TMZ報導內容指出，克勞佛的前女友向警方報案，兩人在日前結束兩年戀情，克勞佛在上個月8日帶槍來到她的公寓，質疑她另結新歡，審問她一些事情並威脅若說謊將傷害她，而當她試圖離開公寓時，克勞佛在走廊上推她，抓住她的頭部和頸部，同時手中還拿著槍。

該女子表示，當她聲稱自己與另名男子僅認識一周時，頭部被克勞佛打了好幾下，接著掐住她的脖子，她一度以為自己將喪命，直到她的一歲女兒走過來，分散了克勞佛的注意力才鬆手。

克勞佛在今天遭逮捕入獄，保釋金一萬美元，而他近期不斷躍上新聞版面，日前自家泳池發生兩死溺斃事件，才剛引發社會關注，現在又陷入家爆醜聞。

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