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MLB／2000年世界大賽戰大都會 基特：想過搬離紐約

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

洋基攜手拿下五座世界大賽冠軍，哪次回憶最特別？傳奇隊長基特（Derk Jeter）將答案給了2000年，那年洋基與大都會於世界大賽上演地鐵大戰，壓力之大，讓基特坦言當年曾想過，如果洋基輸了，「我可能就會搬離紐約了吧！」

20年大聯盟生涯從一而終穿著條紋衫，基特接受YES Network訪問，回味過往在世界大賽的英雄時光，他手中握有五枚冠軍戒指，分別是1996、1998、1999、2000和2009年，滋味各有不同。

「當我還在打球時，我一直都覺得回顧生涯是一件很難的事。」基特表示，現在退休後再回頭看，這些回憶卻鮮活翻騰，「1996年很特別，1998年或許是我打過的最棒球隊之一，1999年完成衛冕，2000年完成三連霸，接下來空白九年才再度奪冠。」

基特表示，「每一年都很特別，但與大都會的系列賽，來自外部的壓力，或許在我心中讓我覺得那年更加有趣吧！」

基特從21歲就搬到紐約曼哈頓定居，但那次地鐵大戰讓他有了一個念頭，「雖然當時是開玩笑的說，但我其實是有些認真，當時我想如果我們輸給大都會，我可能會搬離這座這城市吧！」談到那次世界大賽，他說：「在我心裡，那是一場為了紐約的戰鬥，而我們正試著完成一些特別的事，就是三連霸。」

基特說：「大都會是一支很棒的球隊，所有目光都聚焦於紐約，我們必須贏球。我痛恨有球隊說自己沒什麼好輸的，而洋基是輸不得的一方，但當時情況確實是這樣，感謝上帝讓我們贏得了那個系列賽。」

洋基最終以4勝1敗擊敗大都會，基特五戰累積22打數敲出9支安打，兩度開轟，以4成09打擊率抱回世界大賽MVP。

基特 大都會 洋基

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