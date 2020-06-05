近20年最悲劇6位狀元 有人竟上不了大聯盟

大聯盟選秀會即將與下週登場，儘管今年受疫情影響縮減至5輪，但誰會成為選秀狀元依舊備受關注。回顧近20年的選秀狀元當中，不乏茂爾(Joe Mauer)、普萊斯(David Price)及哈波(Bryce Harper)這種MVP或賽揚等級的人物，但毫無建樹的狀元其實也不在少數。以下6位曾經的選秀狀元，日後的表現只能用悲劇來形容，20位選秀狀元當中就有6位是被看走眼，其實比例算相當高，可見大聯盟不是那麼好混的。

1. 艾佩爾 (Mark Appel)，2013年太空人隊投手

2013年大聯盟選秀探花葛雷(右)早已成為落磯隊主力先發，生涯戰績43勝33敗、防禦率4.46，但當年的選秀狀元艾佩爾(左)卻完全沒能升上大聯盟。 2013 Bowman球員卡

史丹佛大學出身的艾佩爾在2012年拿下全國大學最佳投手獎，原本預期能成為該年的選秀狀元，但由於他要求的簽約金過高，最終落到第8順位才被海盜隊選中。據傳他當時拒絕擁有狀元籤的太空人隊600萬美元的開價，而太空人那年選了柯瑞亞(Carlos Correa)，艾佩爾則回到史丹佛完成學業，並拿到管理科學與工程學位。2013年艾佩爾如願成為狀元，再度拿到狀元籤的太空人隊這回給了他635萬的簽約金。沒想到這位當年霸氣拒絕600萬開價的狀元，日後卻只能在小聯盟沉浮，他在太空人小聯盟體系投了三年後被交易到費城人隊，2017年遭到指定轉讓，隔年26歲的他宣布離開棒球界，成為史上第三位沒上過大聯盟的選秀狀元。他在小聯盟共投5季，最高層級為3A，防禦率高達5.06，結局相當悲劇。

2. 艾肯 (Brady Aiken)，2014年太空人隊投手

2013年在台中舉行的U18世界盃棒球賽，艾肯在冠軍戰中對日本7局投球飆出10K只失1分，幫助美國隊奪金，但他在2014年不願意降價與太空人簽約，枉費獲得狀元頭銜，後續棒球之路也變得極為不順。 2013 Panini 球員卡

艾肯有可能成為繼艾佩爾之後，第四位無法登上大聯盟的狀元。他曾在2013年U18世界盃棒球賽主投金牌戰，並以優異的表現幫助美國隊奪冠。2014年他被太空人隊選中，雙方原本已達成650萬簽約金的共識，但後來太空人隊發現艾肯的手臂有健康疑慮，將金額砍至500萬，最終艾肯沒有簽約。隔年艾肯還真的動了韌帶更換手術，再度參加選秀的他順位也落到第17，這回他向印地安人隊拿到251萬的簽約金，只有太空人當初開給他的一半。艾肯到2016年才在小聯盟初登板，表現甚至比艾佩爾更悲劇，最高層級只到1A，小聯盟通算成績7勝18敗，防禦率5.18。艾肯已逐漸離開棒球界，幾乎可斷定他未來無法上大聯盟。而當年沒能簽下艾肯的太空人隊隔年拿到第二順位補償選秀權，他們選了明星三壘手布萊格曼(Alex Bregman)，可說是因禍得福。

3. 布林頓 (Bryan Bullington)，2002年海盜隊投手

布林頓在小聯盟7個球季投球，戰績是61勝38敗、防禦率3.68，但就是無法在大聯盟站穩腳步。 2005 Bowman Heritage球員卡

其實布林頓當年並不是選秀會當中最好的球員，但由於海盜隊對於簽下他較其他頂尖球員有把握，最終才選擇他作為選秀狀元，葛蘭基(Zack Greinke)和菲爾德(Prince Fielder)這樣的明星球員順位都落在他後面。布林頓在小聯盟其實投得不差，但到大聯盟層級卻完全不行，在大聯盟只打了五季，留下1勝9敗、81.2局、5.62防禦率的成績，以一位狀元來講當然相當悲劇。2010年他被皇家隊釋出後，選擇加入日職的廣島鯉魚，他在日職的發展倒是不錯，打了5季取得45勝48敗、3.25防禦率的成績，還入選過一次明星賽。

4. 布希 (Matt Bush)，2004年教士隊游擊手

布希是2004年的大聯盟選秀狀元，當時被看好他有基特或是賈西亞帕拉的水準，但在小聯盟表現素行不良，曾入獄3年荒廢球技，直到2016年才升上大聯盟！ 2016 Topps 球員卡

布希浪子回頭的故事相信球迷都相當熟知。當年他其實是教士隊的第三號人選，由於前兩位人選祖魯(Stephen Drew)和韋佛(Jered Weaver)他們都認為簽不下來，因此選擇當時身份為游擊手的布希。布希在小聯盟表現相當糟糕，生涯打擊率才.219，2007年開始棄打從投，他的球速能夠飆到98英里。但他在球場外的問題不斷，打架、酗酒、鬧事樣樣來，他曾因酒駕撞傷人入獄3年又3個月。直到2016年，30歲的他才升上大聯盟，等於蹉跎了12年的光陰。他在遊騎兵隊擔任後援的工作，表現相當出色，第一年的防禦率僅2.48，可見天賦過人。若非經常在場外惹事生非，或許真能成為一位明星球員。

5. 貝克漢 (Tim Beckham)，2008年光芒隊游擊手

2008年光芒隊連續第二年拿到狀元籤，前一年他們選的普萊斯隔年就在世界大賽嶄露頭角，而這年他們選的貝克漢日後表現卻與普萊斯天差地遠。貝克漢當年拿到高達615萬的簽約金，但表現卻始終差強人意，在大聯盟較少有固定先發的機會，只有2017年一個完整球季。他的生涯打擊率與OPS分別為.249與.733，完全看不出是選秀狀元。目前他仍是自由球員。

6. 霍契佛 (Luke Hochevar)，2006年皇家隊投手

霍契佛是2006年選秀狀元，球速曾經達到158公里，在皇家擔任先發時帳面成績不怎麼好看，但轉任中繼後表現相當出色，可惜在2017年成為自由球員後就乏人問津。 歐新社資料照片

霍契佛是2015年皇家隊鐵牛陣的一員，他在該年季後賽以後援身份出賽9場一分未失，同時也是當年世界大賽表現最出色的投手，並幫助皇家隊奪冠。其實霍契佛當年可是備受期待的狀元投手，但在大聯盟擔任6年的先發工作始終沒能投出像樣的成績，防禦率高達5.44，直到2013年轉任後援才發揮功用。儘管霍契佛的表現與他的狀元身份大相逕庭，但能從一而終穿著皇家制服退休，且拿到一枚冠軍戒指，結局還稱得上是圓滿。