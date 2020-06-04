MLB／聲援反種族歧視遊行 李維拉自家教堂外發聲

非裔男佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美反種族歧視暴動，洋基傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）今天也在遊行隊伍行經他的教堂時現身相挺，他表示，「我們也是人、不是動物，發生佛洛伊德身上的事是不該發生的。」

此事件在全美發酵，體壇人士陸續發聲，大聯盟生涯救援王、名人堂球星李維拉退役後，於紐約新羅謝爾建教堂，展開他的傳教人生，今天遊行隊伍行經教堂時，他也現身表達對參與遊行抗議者的支持。

李維拉在教堂外受訪，他表示，儘管不好的警察可能只占全部不到1%，但這件是終究還是錯誤，「身為一位拉丁裔、一位有色人種，我認為那樣的行為是錯誤的，我們都是人、不是動物，發生在佛洛伊德身上的事不該發生」

李維拉稱這些為了追求平等而走上街頭的行為「美好而美妙」，他說：「黑人的命也是命，就和白人一樣，就和西班牙裔一樣。」