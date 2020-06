MLB／聲援反種族歧視遊行 李維拉自家教堂外發聲

非裔男佛洛伊德(George Floyd)之死引發全美反種族歧視暴動,洋基傳奇球星李維拉(Mariano Rivera)今天也在遊行隊伍行經他的教堂時現身相挺,他表示,「我們也是人、不是動物,發生佛洛伊德身上的事是不該發生的。」

此事件在全美發酵,體壇人士陸續發聲,大聯盟生涯救援王、名人堂球星李維拉退役後,於紐約新羅謝爾建教堂,展開他的傳教人生,今天遊行隊伍行經教堂時,他也現身表達對參與遊行抗議者的支持。

李維拉在教堂外受訪,他表示,儘管不好的警察可能只占全部不到1%,但這件是終究還是錯誤,「身為一位拉丁裔、一位有色人種,我認為那樣的行為是錯誤的,我們都是人、不是動物,發生在佛洛伊德身上的事不該發生」

李維拉稱這些為了追求平等而走上街頭的行為「美好而美妙」,他說:「黑人的命也是命,就和白人一樣,就和西班牙裔一樣。」

Hall of Famer and former Yankee Mariano Rivera waves at protesters. His family has a church next to City Hall on North Ave. pic.twitter.com/H78Nf4whki