快訊

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

立委提案滅檢舉達人？從美國經驗看「街道定義權」之戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／聲援反種族歧視遊行 李維拉自家教堂外發聲

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
全美反種族歧視抗議活動不斷，洋基傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）今天也在遊行隊伍行經他的教堂時現身相挺。 歐新社
全美反種族歧視抗議活動不斷，洋基傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）今天也在遊行隊伍行經他的教堂時現身相挺。 歐新社

非裔男佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美反種族歧視暴動，洋基傳奇球星李維拉Mariano Rivera）今天也在遊行隊伍行經他的教堂時現身相挺，他表示，「我們也是人、不是動物，發生佛洛伊德身上的事是不該發生的。」

此事件在全美發酵，體壇人士陸續發聲，大聯盟生涯救援王、名人堂球星李維拉退役後，於紐約新羅謝爾建教堂，展開他的傳教人生，今天遊行隊伍行經教堂時，他也現身表達對參與遊行抗議者的支持。

李維拉在教堂外受訪，他表示，儘管不好的警察可能只占全部不到1%，但這件是終究還是錯誤，「身為一位拉丁裔、一位有色人種，我認為那樣的行為是錯誤的，我們都是人、不是動物，發生在佛洛伊德身上的事不該發生」

李維拉稱這些為了追求平等而走上街頭的行為「美好而美妙」，他說：「黑人的命也是命，就和白人一樣，就和西班牙裔一樣。」

李維拉 Mariano Rivera 洋基

延伸閱讀

佛洛伊德事件延燒 「浪花兄弟」參與抗議遊行

反種族歧視延燒歐洲 英法譴責警察暴力

美佛洛伊德之死引暴亂 政院：相信會適當裁決涉案員警

非裔美籍男完整驗屍報告：心臟病發作、生前染疫但無症狀

相關新聞

回顧索沙夾心棒事件 600轟巨砲淪笑柄

17年前的今天（美國時間6月3日），污染大聯盟600轟級巨砲索沙（Sammy Sosa）生涯的知名醜聞之一——夾心棒事件——發生了。許多美國職棒球迷多少都耳聞過索沙的夾心棒事件，但筆者相信那次事情的背

MLB／聲援反種族歧視遊行 李維拉自家教堂外發聲

非裔男佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美反種族歧視暴動，洋基傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）...

MLB／球員想多打、球團想少打 工會114場提案遭駁回

大聯盟復賽進度今天再退一步，大聯盟正式回絕球員提出的114場賽季計畫，也未提出對應方案，勞資雙方的僵局還沒看到任何融冰的...

MLB／若柯拉明年回來搶飯碗 紅襪教頭：我不會生氣

不論今年球季打不打得成，紅襪總教練羅尼克（Ron Roenicke）的合約僅限於2020年，明年是否續掌兵符，還要看高層...

MLB／海盜阿契爾動刀本季報銷 紐媒：洋基幸運錯過他

海盜今天發出聲明，宣布投手阿契爾（Chris Archer）因胸廓出口症候群進行手術，本季確定報銷；消息一出，讓紐約媒體...

MLB／洋基砍45名小聯盟球員 省下薪水只夠柯爾投2局！

新冠肺炎讓大聯盟球團勒緊褲帶，陸續對小聯盟球隊裁員，其中洋基也在昨日就宣布將釋出45名小聯盟球員，此舉卻引起網友圍剿，認為向來財大氣粗的傳統豪門根本沒理由這麼做。 事實上根據《NJ.com》記者

MLB／染疫運動家「魔球」教頭 女兒報訊完全康復了

2002年執教運動家，打造當年「魔球」傳奇故事的教頭浩威（Art Howe），於上個月中驚傳染上新冠肺炎，還一度情況嚴重住進加護病房，經過半個月的治療後，女兒今天在推特上報喜訊，父親完全康復了。

MLB／戴金項鍊上夜店遭擋 紅雀佛勒分享遭歧視故事

美國社會近來因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，引發對於種族主義的抗爭，不少非裔公眾人物也陸續分享他們...

MLB／賺得沒你想得多 小熊老闆：錢都留給球隊運作

MLB近來因為勞資雙方對於復賽始終無法達成共識，讓亟欲彌平虧損的資方老闆們再度成為球迷與球員攻擊的焦點，不過芝加哥小熊老...

老爹+曼尼締造傳奇 誰是雙門神剋星？

前陣子「老爹」歐提茲（David Ortiz）和拉米瑞茲（Manny Ramirez）的近日合照曝光，歐提茲分享在Instagram的這張照片有超過八萬個愛心、一千多則留言，無疑勾起許多球迷的年輕回憶

克蕭之後無能人 強力先發左投已成稀有動物

左撇子佔全世界人口比例僅十分之一。然而在棒球界，由於左打擁有離一壘近較容易跑出安打的先天優勢，左撇子的比例自然高出許多。上一季大聯盟各隊總共起用了史上最多的1287位不同打者，其中就有多達374人、將

球員與球迷大亂鬥 印地安人「十先令啤酒夜」最誇張

由於新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中職開始實施有限度開放球迷入場，竟無意間促成球迷與球員互罵的突發事件。回顧當天富邦悍將與中信兄弟的比賽，由於兩隊頻頻用觸身球招呼對手，以致雙方板凳清空，場內氣氛一度緊張。而這

熱門新聞

UBA／中原開外掛 退台大闖一級

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診

回顧索沙夾心棒事件 600轟巨砲淪笑柄

喬丹不在才奪冠？ 火箭2連霸史上最被低估

NBA／最佳五人未選喬丹 喬治：從小看布萊恩打球

中職／黃恩賜優質先發3連勝 兄弟只落後猿隊3場勝差

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。