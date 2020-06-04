快訊

已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

韓職／電子好球帶8月二軍上路 最快2022一軍登場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

南韓職棒今天證實，二軍賽事將於8月啟用電子好球帶，明年整季施行，若一切順利，預計將在2022年球季於一軍全面引進電子好球帶。

韓職上個月因裁判執法引發爭議，一口氣將五名裁判下降二軍，可能加速推動電子好球帶的上路；韓聯社報導指出，韓職官方今天證實，8月將在20場二軍賽事試行電子好球帶，透過好壞球辨別系統，將判決透過耳機告知場上主審，希望減少好壞球判決爭議。

韓職預計明年整季在二軍施行電子好球帶，若一切進展順利，最快將在2022年球季在一軍全面啟用電子好球帶。

事實上，大聯盟有意推電子好球帶已有一段時間，去年先在獨立聯盟展開測試，原本計畫今年要擴大到小聯盟賽事，但球季因新冠肺炎而推遲，今年小聯盟恐怕直接泡湯，電子好球帶的實驗計畫也只能暫時擱置。

小聯盟 大聯盟

延伸閱讀

MLB／洋基砍45名小聯盟球員 省下薪水只夠柯爾投2局！

韓職／玩偶觀眾暴增！日網友諷：用皮卡丘很不OK喔

韓職／主審拉弓動作搶戲 網友直呼大聯盟快挖角

韓職／4成打者比中職多 打擊王費南德茲高達5成

相關新聞

中職／林岳平讚江辰晏好投 「洋投也該要這種水準」

統一獅隊左投江辰晏昨天在新莊球場度過25歲生日，也以優質先發擊敗富邦悍將、奪下本季第三勝，獅隊總教練林岳平賽後提到他的好...

中職／比生日奪勝更罕見 史上僅16人敲壽星禮炮

統一獅江辰晏昨晚面對富邦悍將，以先發七局失兩分，成為史上第18位在生日當天拿下勝投的壽星，收下最棒的25歲生日禮物。那中...

日職／巨人球星坂本勇人確診 聯盟仍拚如期開季

日職新球季將在十九日開打，兩聯盟十二隊前天開始進行熱身賽，不料昨傳出讓球迷震驚的消息，巨人隊兩名主力球員坂本勇人、大城卓...

韓職／電子好球帶8月二軍上路 最快2022一軍登場

南韓職棒今天證實，二軍賽事將於8月啟用電子好球帶，明年整季施行，若一切順利，預計將在2022年球季於一軍全面引進電子好球...

中職／獅隊豪取12分 江辰晏：最好的生日禮物

統一獅隊左投江辰晏昨天在新莊球場度過廿五歲生日，對富邦悍將之戰先發七局只被揮出三支安打、失兩分，奪下本季第三勝，獅隊終場...

中職／黃恩賜優質先發3連勝 兄弟只落後猿隊3場勝差

中信兄弟、樂天桃猿今天在在台中洲際球場進行二連戰第二戰，兄弟投手黃恩賜先發七局，被揮出七支安打、失四分（三分自責），以優...

中職／江辰晏優質先發收拾悍將 史上第18位壽星奪勝

統一獅隊左投江辰晏今天在新莊球場度過25歲生日，對富邦悍將之戰投出優質內容，先發七局只被揮出三支安打、失兩分，奪下本季第...

中職／陳重廷季中多練游擊 能跟哥哥同在一軍很開心

中職統一獅的陳重廷上個月多練游擊，今天升上一軍，他表示，現在能跟哥哥陳重羽同在一軍，感到很開心；雖然是游擊出身，但他說已...

中職／陳仕朋將回一軍先發 繼續想「豪朋游」賭注

中職富邦悍將投手陳仕朋有機會本週回一軍先發，他表示，之前背部緊繃時有點緊張，不過不是大傷，在二軍出賽狀況還不錯，之後會繼...

日職／坂本勇人染疫 日職秘書長：19日開幕暫不受影響

日職巨人隊於今天宣布坂本勇人及大城卓三兩名球員感染新冠狀肺炎後，日本職棒秘書長井原敦稍後接受日本媒體採訪表示說，「我已經聽取了專家的意見，認為目前不會對開幕式產生任何影響。」 日職12支球團代表

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診

日本職棒熱身賽第二天賽事，原定在東京巨蛋進行的巨人、西武之戰，因為有巨人球員在新冠肺炎檢測呈現陽性反應，被迫取消比賽，巨...

中職／樂天桃猿提供振興三倍券優惠 500元換2張票

中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，因應政府提供振興三倍券，將推出振興三倍券優惠，使用500元面額1張，可於平日現場購買2張內野...

熱門新聞

UBA／中原開外掛 退台大闖一級

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診

NBA／快艇盛世6年無緣攻頂 保羅：我們運氣不好

NBA／約柯奇減重有成？金塊教頭：停賽前至少瘦25磅

日職／傳有球員確診 巨人、西武練習賽臨時喊卡

NBA／佛洛依德之死 好友傑克森承諾照顧6歲孤女

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。