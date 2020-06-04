韓職／電子好球帶8月二軍上路 最快2022一軍登場
南韓職棒今天證實，二軍賽事將於8月啟用電子好球帶，明年整季施行，若一切順利，預計將在2022年球季於一軍全面引進電子好球帶。
韓職上個月因裁判執法引發爭議，一口氣將五名裁判下降二軍，可能加速推動電子好球帶的上路；韓聯社報導指出，韓職官方今天證實，8月將在20場二軍賽事試行電子好球帶，透過好壞球辨別系統，將判決透過耳機告知場上主審，希望減少好壞球判決爭議。
韓職預計明年整季在二軍施行電子好球帶，若一切進展順利，最快將在2022年球季在一軍全面啟用電子好球帶。
事實上，大聯盟有意推電子好球帶已有一段時間，去年先在獨立聯盟展開測試，原本計畫今年要擴大到小聯盟賽事，但球季因新冠肺炎而推遲，今年小聯盟恐怕直接泡湯，電子好球帶的實驗計畫也只能暫時擱置。
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