MLB／若柯拉明年回來搶飯碗 紅襪教頭：我不會生氣

不論今年球季打不打得成，紅襪總教練羅尼克（Ron Roenicke）的合約僅限於2020年，明年是否續掌兵符，還要看高層臉色，外界也多次傳聞前教頭柯拉（Alex Cora）可能在球監期滿後重出江湖，羅尼克對此回應：「我不是沒想過這件事，但也不會太糾結於此。」

柯拉捲入2017年太空人和2018年紅襪違規竊取暗號醜聞，大聯盟最終判決他因太空人案禁賽一年，紅襪案則未對他開罰，但紅襪早先在調查階段已與他分道揚鑣，判決出爐後也確定扶正羅尼克。

紅襪未談過在禁賽期滿後找回柯拉的可能性，但外界傳聞甚多，羅尼克也不可能沒耳聞，他坦言：「這件事偶爾會進入我的腦中，但並不是值得我想太多的事情。」他表示，如果自己現在是40歲，坐在教頭的位置上，可能就會有所擔憂，「但我已經在這個圈子待了很長一段時間了。」

過去作為紅襪的板凳教練，在柯拉的麾下工作，羅尼克表示，他希望柯拉還有再回棒球圈執教的機會，不管是在紅襪或其他地方，「我不想說他應該或不應該再次得到機會，因為那取決於人們對他在休士頓的作為有何感受，但我曾與他一起工作兩年，聽他說過許多，對他的帶兵帶心感到印象深刻。」

「我現在在這個位置上，我就會盡力做好自己的工作。」羅尼克表示，不管是否將會影響自己的飯碗，他都非常希望看到柯拉再次執掌兵符，「如果他是在波士頓回歸，那也只能接受，不管以後發生什麼事，我都不會生氣。」